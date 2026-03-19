Μουσιούττας: Προτεραιότητα οι ποιοτικές θέσεις εργασίας με δίκαιους μισθούς

Στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συμμετείχε ο Yπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας το απόγευμα της Τετάρτης.

Η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος αποτελεί τη θεσμοθετημένη πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων.

Συνδιοργανώνεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς η Κύπρος προεδρεύει στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Στη Σύνοδο συμμετείχε επίσης, η αρμόδια Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου, οι Υπουργοί Απασχόλησης του τρίο Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων καθώς και εθνικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων των χωρών του τρίο προεδρίας.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετείχε στη Σύνοδο με παρέμβαση του για το θέμα «Επενδύσεις για μια ζωντανή ευρωπαϊκή οικονομία και ποιοτικές θέσεις εργασίας».

Στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με δίκαιους μισθούς, ενισχυμένα εργατικά δικαιώματα και ευκαιρίες για κατάρτιση και επανακατάρτιση.

