Βροχές, καταιγίδες και σκόνη στο «μενού» της ημέρας - Αναλυτικά το δελτίο

Με άστατο καιρό ξεκινά η εβδομάδα, καθώς χαμηλή πίεση με κέντρο το Αιγαίο επηρεάζει σήμερα την περιοχή, φέρνοντας αυξημένη νέφωση, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η παρουσία σκόνης στην ατμόσφαιρα και οι ενισχυμένοι άνεμοι, ιδιαίτερα στα παράλια, συνθέτουν το σκηνικό της ημέρας.

Αναλυτικά το δελτίο:

Χαμηλή πίεση με κέντρο το Αιγαίο, κινείται βορειοανατολικά και θα επηρεάσει πρόσκαιρα την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, κατά διαστήματα αυξημένη, μέχρι το βράδυ.



Σήμερα, αρχικά θα παρατηρείται χαμηλή νέφωση, αραιή ομίχλη ή και ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό. Σταδιακά, ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο το απόγευμα θα καταστούν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και στα παράλια παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη αλλά στα δυτικά και στα βόρεια θα καταστεί μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Απόψε, ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, και αρχικά στα παράλια ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης και παροδικά στα δυτικά μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Την Τρίτη, αρχικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά, ωστόσο μέχρι το μεσημέρι ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.



Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση την Τρίτη και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Πέμπτη, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.