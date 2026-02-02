Υπόδικοι μέχρι να εμφανιστούν στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας οι πέντε που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης

Υπό κράτηση, μέχρι την πρώτη δικάσιμο ενώπιον του Κακουργιοδικείου, θα παραμείνουν οι πέντε Ελληνοκύπριοι κατηγορούμενοι, ηλικίας από 43 έως 23 χρόνων, οι οποίοι φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείτο με την παροχή προστασίας σε νυχτερινά κέντρα και με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Την περασμένη Παρασκευή (30/1) το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας παρέπεμψε τους κατηγορούμενους σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 19 Μαρτίου, με τους συνήγορους υπεράσπισης, ωστόσο, να εγείρουν ένσταση στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, όπως και οι πέντε παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι να εμφανιστούν στο Κακουργιοδικείο.

Το δικαστήριο επεφύλαξε την απόφασή του και σήμερα ανακοίνωσε ότι κάνει αποδεκτό το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής και διέταξε όπως και οι πέντε παραμείνουν υπόδικοι μέχρι τις 19 Μαρτίου, εξηγώντας πως τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολύ σοβαρά και πως υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας. Και οι πέντε αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, κάποιες από τις οποίες επισύρουν μέχρι και 14 χρόνια φυλάκιση. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για συμμετοχή σ’ εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτηση περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της υπόθεσης, τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2023-2025 στη Λάρνακα.

Η φερόμενη δράση της εγκληματικής ομάδας ήλθε στην επιφάνεια όταν εντοπίστηκαν βίντεο σε δύο κινητά τηλέφωνα του 23χρονου συμβασιούχου οπλίτη της Ε.Φ., ο οποίος είναι ένας εκ των πέντε κατηγορουμένων στην υπόθεση αυτή. Στα βίντεο φαίνεται ο 23χρονος να επιδεικνύει μεγάλα χρηματικά ποσά και ν’ αναφέρεται σε εισπράξεις που ήταν προϊόν παροχής προστασίας σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, ενώ καταγράφει και σημεία όπου φέρεται ν’ αποκρύπτει ύποπτα αντικείμενα πιθανόν ναρκωτικά.

Αρνήθηκε ενοχή ο ΣΥΟΠ

Στο μεταξύ, ο 23χρονος ΣΥΟΠ είναι παράλληλα υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές, καθότι κατηγορείται και για την απόπειρα φόνου 47χρονου επιχειρηματία που διαπράχθηκε στις 31 Ιουλίου 2025 σε περιοχή της Δρομολαξιάς. Ο νεαρός οδηγήθηκε σήμερα στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου κι εναντίον του απαγγέλθηκαν συνολικά εννέα κατηγορίες σε σχέση με την απόπειρα φόνου το περασμένο καλοκαίρι. Αρνήθηκε ενοχή σ’ όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες αφορούν απόπειρα φόνου, συνωμοσία για φόνο και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου κι εκρηκτικών υλών, κλοπή και κλεπταποδοχή. Η ακρόαση της υπόθεσης ορίστηκε στις 18 Μαρτίου. Να σημειωθεί, ότι σε κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου εντοπίστηκαν βίντεο που φανερώνουν ότι παρακολουθούσε το θύμα της απόπειρας φόνου και μετά την εγκληματική ενέργεια.

Στα βίντεο αυτά κατέγραφε τοποθεσίες όπου κινείτο ο «στόχος», προβαίνοντας, μάλιστα, και σε ηχητικές περιγραφές. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός ΣΥΟΠ συνδέθηκε επιστημονικά με την σκηνή της απόπειρας φόνου του 47χρονου επιχειρηματία, αφού γενετικό του υλικό εντοπίστηκε σε περιλαίμιο που έπεσε από τον δράστη της απόπειρας κατά τη διαφυγή του. Θυμίζουμε, ότι ο επιχειρηματίας που ήταν ο «στόχος» της απόπειρας φόνου κατηγορήθηκε πρόσφατα στο δικαστήριο, μαζί με άλλο 43χρονο επιχειρηματία, για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, σε σχέση με το πρωτοφανές αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα στις 17 Ιανουαρίου στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, λίγα μέτρα μακριά από τον Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας. Και οι δύο επιχειρηματίες αρνήθηκαν ενοχή και η δίκη τους ορίστηκε στις 11 Μαρτίου.