ΥΠΑΜ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα «Η–Κατάταξη» για τους στρατευσίμους - Δείτε πότε

Σε λειτουργία θα θέσει τον Απρίλιο το Υπουργείο Άμυνας ηλεκτρονική ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής δήλωσης στοιχείων επιλογής στρατευσίμων ενόψει της κατάταξης στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, οι δηλώσεις, θα υποβάλλονται μέσω της νέας ενοποιημένης Κυβερνητικής Πύλης, στον ιστότοπο https://www.gov.cy.

Οι στρατεύσιμοι, για την έγκαιρη προετοιμασία τους καλούνται όπως, μέχρι τις αρχές Απριλίου 2026, μεριμνήσουν για την εκ των προτέρων δημιουργία προφίλ, ως πολίτης καθώς και στη ταυτοποίησή του, καθότι αυτό θα απαιτείται για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Η – Κατάταξη», για υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων, προστίθεται.

Τονίζεται ότι, στρατεύσιμοι οι οποίοι δημιούργησαν προφίλ για την υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Στρατευσίμου (16 χρόνων), δεν απαιτείται η εκ νέου δημιουργία προφίλ, αλλά μόνο η ταυτοποίησή του.

«Για τη λεπτομερή ενημέρωση των στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ, το Υπουργείο Άμυνας, πριν από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας, θα εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις καθώς επίσης, θα προχωρήσει στην ανάρτηση ενημερωτικού υλικού στο οποίο θα περιγράφονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής των στρατευσίμων, στον ιστότοπο https://www.gov.cy/mod», καταλήγει η ανακοίνωση.

