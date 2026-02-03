Πάλμας για εξαφάνιση ΤΝΤ: Κενά στην επιτήρηση του χώρου, θα υπάρξουν τιμωρίες - Σε εξέλιξη δύο έρευνες (ηχητικό)

Υπήρξε κενό επιτήρησης κατά τη διάρκεια της άσκησης, η οποία διεξαγόταν από τον 20ό Λόχο Μηχανικού στο πεδίο βολής της περιοχής Κόρνου στην Κύπρο, δήλωσε στον Πολίτη 107.6 & 97.6 ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας. «Αυτό», είπε, «είναι αδιαμφισβήτητο, υπήρξαν κενά, δεν μπορεί να εξαφανίζονται 13 κιλά εκρηκτικών υλών». Διευκρίνισε ωστόσο ότι πρόκειται για ένα μίγμα που μόνο με πυροκροτητή μπορεί να κάνει έκρηξη.

Ακολούθως ο υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι τα εκρηκτικά φαίνεται να εξαφανίστηκαν στη διάρκεια διαλείμματος, περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε επαρκής φύλαξη του χώρου. Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν πρωτόκολλα όσον αφορά τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων. Πρόσθεσε δε ότι φαίνεται να υπήρξαν ελλείψεις ως προς την εφαρμογή των πρωτοκόλλων και σημείωσε πως θα υπάρξουν τιμωρίες για αυτές τις ελλείψεις.

Διευκρίνισε παράλληλα ότι το υλικό που χάθηκε ήταν μείγμα εκρηκτικών που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς πυροκροτητή, γεγονός που μειώνει τον άμεσο κίνδυνο για πολίτες που ενδέχεται να εισέλθουν σε πεδία βολής, υπογράμμισε όμως ότι παραμένει σοβαρός ο κίνδυνος να καταλήξει σε εγκληματικά χέρια.

Οι έρευνες

Ο υπουργός, τόνισε, ότι δεν θα έχουμε αποτελέσματα για την έρευνα τουλάχιστον τις επόμενες δύο μέρες όπως ενημερώθηκε αρμοδίως σε χθεσινή συνάντηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και τον αξιωματικό που έχει οριστεί για να ερευνήσει την υπόθεση.

Ο κ. Πάλμας ξεκαθάρισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δύο έρευνες: μία εσωτερική από την Εθνική Φρουρά και μία από την Αστυνομία, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για τα ευρύτερα ζητήματα της υπόθεσης. Όπως είπε, μέχρι στιγμής δεν έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπεράσματα για το αν πρόκειται για κλοπή ή για άλλο ενδεχόμενο, ωστόσο αναμένονται αποτελέσματα από τις ανακρίσεις και των δύο σωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς όρισε αρμόδιο ταξίαρχο για να λάβει καταθέσεις από όλους όσοι συμμετείχαν ή οργάνωσαν την εκπαίδευση, ώστε να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη. Ερωτηθείς αν αποκλείεται το ενδεχόμενο συνέργειας προσώπων που είχαν ευθύνη φύλαξης, απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί σε αυτό το στάδιο, αλλά είναι ακόμη χειρότερο.

Χθες, αποκάλυψε ότι είχε πραγματοποίησει συνάντηση «με τον Αρχηγό και τον αρμόδιο ταξίαρχο» στην οποία του λέχθηκε, από τον αρμόδιο αξιωματικό ότι «χρειάζεται ακόμη κάποιος χρόνος για να ολοκληρωθεί η έρευνα και ότι δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα τις επόμενες δύο μέρες».

«Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αγωνία και πίεση από τα ΜΜΕ, τα κόμματα αλλά σημασία δεν έχει τόσο ο χρόνος, αλλά τα ουσιαστικά αποτελέσματα που θα πρέπει να προκύψουν από αυτό το ατυχές και απαράδεκτο περιστατικό» σημείωσε καταληκτικά ο υπουργός Άμυνας.