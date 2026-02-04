Η XM σταθερή επένδυση στη χώρα

Η XM, με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια ισχυρής διεθνούς παρουσίας στις διαδικτυακές επενδυτικές υπηρεσίες, έχει καθιερωθεί όχι μόνο για την αξιοπιστία και την καινοτομία της, αλλά και για τη σταθερή, έμπρακτη και μετρήσιμη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της XM, η οποία επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους και τις κοινότητες, στην Κύπρο και διεθνώς, θέτοντας σαφές πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η στρατηγική ΕΚΕ της XM βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, την εκπαίδευση και την πρόσβαση στη γνώση με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προαγωγή της υγείας, της κοινωνικής ευημερίας και της συνολικής ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η XM αποτελεί θετικό παράδειγμα επιχειρηματικής συνείδησης, καθώς με συνέπεια και προσήλωση στις αξίες της αριστείας και της κοινωνικής προσφοράς, γράφει το δικό της κεφάλαιο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Ένα μικρό μέρος από τις πέραν των 600 πρωτοβουλιών που αναπτύσσει διαχρονικά η XM στο πλαίσιο της σταθερής της δέσμευσης στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, ως πιο κάτω, είναι η απόδειξη ότι η XM αποτελεί θετικό παράδειγμα επιχειρηματικής συνείδησης, καθώς με συνέπεια και προσήλωση στις αξίες της αριστείας και της κοινωνικής προσφοράς, γράφει το δικό της κεφάλαιο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η XM και η ΕΚΕ στην πράξη:

5 εκατομμύρια στους πληγέντες κατοίκους των πυρκαγιών και τις περιοχές

Με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας των καταστροφικών πυρκαγιών, η XM δέσμευσε και διέθεσε συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών και των πληγέντων κατοίκων τους. Όταν η κοινωνία δοκιμάζεται, η επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να παραμένει παρούσα. Σε στιγμές κρίσης, αυτό που μετρά είναι η στήριξη με ουσία.

Στήριξη σε αθλητές της ΚΟΕΑΣ, του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων για την τριετία 2025–2027 και των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων Εφήβων και Νεανίδων

Ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς τομείς στους οποίους η XM έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της. Η πολυετής συνεργασία της με την ΚΟΕΑΣ και η διοργάνωση των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων Εφήβων και Νεανίδων έχουν προσφέρει σε δεκάδες νέους αθλητές την ευκαιρία να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο, να θέσουν όρια για διεθνείς διοργανώσεις και να καλλιεργήσουν αξίες που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Παράλληλα, η XM έχει αναλάβει τον ρόλο του μεγάλου υποστηρικτή του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων για την τριετία 2025–2027, καθιστώντας την Κύπρο σημαντικό διοργανωτή στον διεθνή στίβο.

Με όνομα XM Limassol Marathon ο μαραθώνιος στη Λεμεσό

Η παρουσία της στον XM Limassol Marathon, τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της χώρας, φέρει πλέον το όνομα της εταιρείας, προβάλλοντας τη Λεμεσό ως προορισμό αθλητικού τουρισμού διεθνούς εμβέλειας. Στο πλαίσιο των εγγραφών για τη φετινή διοργάνωση του XM Limassol Marathon, κάθε δρομέας θα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει προαιρετικά στο εισιτήριό του ένα μικρό ποσό. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν εξολοκλήρου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Υποστήριξη και ενδυνάμωση νέων πρωταθλητών Judo

Ο πρωταθλητής Άριστος Μιχαήλ και ο Γιάννης Αντωνίου, δύο νέοι Κύπριοι αθλητές του Judo με όραμα την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028, βρίσκουν στο πλευρό τους έναν ισχυρό σύμμαχο. Η XM δίνει το μήνυμα ότι η αφοσίωση, η επιμονή και η σκληρή δουλειά αξίζουν να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν.

Ολυμπιάδες Πληροφορικής με τη σφραγίδα της XM

Εξίσου καθοριστική είναι η συμβολή της XM στον χώρο της εκπαίδευσης. Η στήριξη μαθητών που διακρίνονται σε διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής, όπως η Μαρίζα Πασπαλλή που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στην Πανευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής για Κορίτσια, δείχνει πως η εταιρεία επενδύει έμπρακτα στη νέα γενιά και προωθεί την ισότητα στην πρόσβαση στη γνώση και στην τεχνολογία.

Δεξιότητες μέσα από τη μουσική με τη χορηγία προς το Sistema

Με τη στήριξη του Sistema Cyprus, ενός προγράμματος που αξιοποιεί τη μουσική ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης, η XM έχει προσφέρει σε εκατοντάδες παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής και να βιώσουν τη χαρά της συνεργασίας και της ομαδικής δημιουργίας.

Κέντρο «Χρώμα & Φως» για παιδιά με αυτισμό με δαπάνες εξ ολοκλήρου από την XM

Μια από τις πιο εμβληματικές πρωτοβουλίες της XM είναι το Κέντρο «Χρώμα & Φως» για παιδιά με αυτισμό, που δημιουργήθηκε το 2024 στη Λεμεσό. Το Κέντρο λειτουργεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό και προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης. Σε λιγότερο από δύο χρόνια λειτουργίας έχει ήδη υποστηρίξει δεκάδες παιδιά και οικογένειες, ενώ ποσοστό 85% των παιδιών παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην επικοινωνία και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση. Πρόκειται για μια επένδυση που αναδεικνύει πώς ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία δομών με βαθύ και μακροχρόνιο κοινωνικό αντίκτυπο.

Εκστρατεία «Δώσε Πάσα» από την XM για την αποδοχή του αυτισμού

Η XM δημιούργησε εκστρατεία με την ονομασία «Δώσε Πάσα», ως μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την αποδοχή του αυτισμού, που στοχεύει να ενθαρρύνει την κατανόηση, τη συμπερίληψη και την ενσυναίσθηση μέσα από την καθημερινότητα των παιδιών. Με το όνομα «Δώσε Πάσα», η XM ανέδειξε ότι με μια απλή πάσα, μια μικρή, καθημερινή πράξη καλοσύνης και ένταξης, ο καθένας από εμάς μπορεί να συμπεριλάβει και να ενθαρρύνει παιδιά και άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Γιατί όλοι αξίζουμε την ευκαιρία να είμαστε μέρος του παιχνιδιού.

Στήριξη των χωριών της Κύπρου και εκστρατεία «Σκέψου το Χωριό» από την XM

Στόχος του προγράμματος «Σκέψου το Χωριό» είναι να ενισχύσει την οικονομία των χωριών, να προβάλει τα κυπριακά προϊόντα και να ενθαρρύνει επισκέψεις όλο τον χρόνο, συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μέσα από δράσεις που προσφέρουν βοήθεια σε οικογένειες, ηλικιωμένους και παιδιά, το πρόγραμμα «Σκέψου το Χωριό» έχει ωφελήσει περισσότερους από 32.800 κατοίκους σε δεκάδες χωριά της Κύπρου. Η XM συνεργάστηκε επίσης με τον αγαπημένο Κύπριο τραγουδιστή Λούκα Γιώρκα για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού τραγουδιού αφιερωμένου στα κυπριακά χωριά, τις ρίζες και τις παραδόσεις τους.

Η XM στη μάχη κατά του bullying – στηρίζει το έργο του «Hope For Children» για την προστασία των παιδιών από κακοποίηση

Πάνω από 2.000 παιδιά και γονείς ζήτησαν βοήθεια από τη Γραμμή 1466 του Hope For Children με τη στήριξη της XM. Η XM είναι χορηγός τεχνικής υποδομής της Γραμμής Βοήθειας 1466 του οργανισμού «Hope For Children» CRC Policy Center, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της άμεσης υποστήριξης προς τα παιδιά και τις οικογένειες στην Κύπρο. Η Γραμμή λειτουργεί καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, προσφέροντας ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη σε παιδιά και ενήλικες που καλούν για στήριξη και καθοδήγηση σε σχέση με περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης και βίας.

Στο πλευρό των παιδιών η XM με 14 ευχές μέσω του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή»

Η XM στέκεται αρωγός στο σπουδαίο έργο του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», υιοθετώντας και εκπληρώνοντας μέχρι σήμερα συνολικά 14 ευχές παιδιών που παλεύουν με σοβαρές ασθένειες. Η κάθε ευχή που εκπληρώθηκε δεν ήταν απλώς μια επιθυμία που έγινε πραγματικότητα, αλλά μια ανάσα χαράς και αισιοδοξίας για παιδιά που περνούν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους. Από την επιθυμία για ένα αγαπημένο παιχνίδι, μέχρι την ανακαίνιση ενός δωματίου ή τη συνάντηση με έναν ήρωα, οι ευχές αποτελούν μικρές πράξεις, ενισχύοντας την ψυχολογική ανθεκτικότητα των παιδιών.

Συνεισφορά στην εκπλήρωση 15 ευχών στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) μέσω XM

Από το 2020 μέχρι σήμερα, η XM στάθηκε δίπλα στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), στηρίζοντας έμπρακτα τη δράση του οργανισμού και προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες ζωής σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Οι 15 ευχές που εκπληρώθηκαν δεν ήταν απλώς δώρα ή ταξίδια, αλλά βοήθησαν τα παιδιά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους με περισσότερη δύναμη.

Η XM στην εκστρατεία του Παγκύπριου Συνδέσμου «Μοναδικά Χαμόγελα» για την ευαισθητοποίηση των Σπάνιων Παθήσεων

Στο πλαίσιο του Μήνα Ευαισθητοποίησης για τις Σπάνιες Παθήσεις, η XM ενίσχυσε τη δράση του Παγκύπριου Συνδέσμου «Μοναδικά Χαμόγελα», υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες του για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με σπάνιες παθήσεις. Στην Κύπρο, περίπου 60.000 άτομα και περισσότερα από 300 εκατομμύρια παγκοσμίως ζουν με σπάνιες παθήσεις, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της έγκαιρης υποστήριξης, η XM συνέβαλε ενεργά στην εκστρατεία ενημέρωσης του Συνδέσμου.

Εκδήλωση «XM Around the World: Passport to Fun & Giving» εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της XM για έναν καλό σκοπό

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της XM, τον Οκτώβριο στη Λεμεσό, με θέμα «XM Around the World: Passport to Fun & Giving». Η διοργάνωση αποτέλεσε μια γιορτή προσφοράς, συνεργασίας και χαράς, με στόχο τη στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και συνδέσμων της Κύπρου. Η ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της XM υποδέχθηκε εκατοντάδες επισκέπτες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες και παιχνίδια, σχεδιασμένα για να χαρίσουν διασκέδαση και να ενισχύσουν το πνεύμα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευαισθησίας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η συγκέντρωση εσόδων, τα οποία θα διατεθούν εξ ολοκλήρου σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και συνδέσμους με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία: Sistema Cyprus, Pancyprian Autism Association – Color and Light by XM Center, Ένα Όνειρο Μια Ευχή (One Dream One Wish) και Μικροί Ήρωες (Little Heroes).

Επανειλημμένα η XM στην κατάταξη των 100 καλύτερων εργοδοτών της Ευρώπης

Στην κατάταξη των 100 καλύτερων εργοδοτών της Ευρώπης βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η XM, σύμφωνα με τη λίστα 2025 Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού Great Place to Work®, που δημοσιεύεται σε συνεργασία με το Fortune Europe.

Διακρίσεις και έπαινοι για το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της XM

Η XM απέσπασε 8 βραβεία για πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την περσινή χρονιά, καθώς και έπαινο από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) για τη διαχρονική συμβολή της στον τομέα του Εταιρικού Εθελοντισμού και της Εθελοντικής Προσφοράς.

XM Street Food Festival στο INSPIRE 2025

Το φεστιβάλ XM Street Food προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών σε ένα μοναδικό γαστρονομικό και πολιτιστικό γεγονός με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Με το μήνυμα «όλοι μαγειρεύουν για καλό σκοπό», σεφ, εστιατόρια και δημιουργοί street food ένωσαν τις δυνάμεις τους, προσφέροντας στο κοινό πλούσιες γαστρονομικές εμπειρίες, μουσική και ψυχαγωγία, σε μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης. Μέρος των εσόδων του XM Street Food Festival που ολοκληρώθηκε με επιτυχία διατέθηκε στο Sistema Cyprus για την ενίσχυση του οργανισμού Sistema Cyprus.

Η ΧΜ λειτουργεί σε ένα από τα πλέον αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια. Ο Όμιλος XM δραστηριοποιείται αποκλειστικά μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και εννέα ακόμη διεθνών ρυθμιστικών αρχών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η FCA του Ηνωμένου Βασιλείου και η CFTC των Ηνωμένων Πολιτειών, από τις αυστηρότερες εποπτικές αρχές παγκοσμίως. Συνεργάζεται με κορυφαίους διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, υποβάλλεται σε διαρκείς εποπτικούς ελέγχους για τις διαδικασίες της στην πρόληψη ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και συμμορφώνεται πλήρως με τις κυρώσεις των διεθνών οργανισμών.

Η ΧΜ είναι και ο πιο πολυβραβευμένος broker παγκοσμίως. Έχει βραβευτεί 53 φορές από την ίδρυση της, με πιο πρόσφατες διακρίσεις αυτές του καλύτερου Broker, σε Ευρώπη, Αυστραλία, Ασία και Μέση Ανατολή από τον οργανισμό Forex World Finance, καθώς και του Broker με την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών παγκοσμίως.

Πέρα από παγκόσμιος χρηματοοικονομικός οργανισμός, η εταιρεία είναι και ένας από τους μεγαλύτερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας. Η XM εργοδοτεί πέραν των 2000 υπαλλήλων ανά τον κόσμο, και έχει επιλέξει συνειδητά να διατηρεί την έδρα της στην Κύπρο με το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων να είναι Κύπριοι και/ή να προέρχεται από την τοπική αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη σημαντική και διαρκή συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία και στο ΑΕΠ του νησιού.