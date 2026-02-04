Υδατικό: Αρχίζει η εφαρμογή 6 δράσεων για 10% εξοικονόμηση

Στη μείωση της υπερκατανάλωσης νερού ύδρευσης κατά 10% στοχεύει το Υπουργείο Γεωργίας, ώστε να μην προκύψουν το καλοκαίρι περικοπές νερού, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (22/01/2026) να μειώσει κατά 10% την κατανομή του νερού στην ύδρευση για το 2026.

Συγκεκριμένα από τον μήνα που διανύουμε και με κορύφωση το καλοκαίρι, ο κρατικός μηχανισμός προχωρά στην υλοποίηση έξι άμεσων δράσεων για την ορθολογική χρήση του νερού. Τα μέτρα αυτά, τα οποία περιλαμβάνονται στο 6ο πακέτο πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση της υδατικής κρίσης, το οποίο ενέκρινε πρόσφατα το Υπουργικό, στοχεύουν στις οικίες και τα υποστατικά, στις τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες, στα συστήματα των ΕΟΑ και στα δημόσια κτήρια. Για την εφαρμογή τους αρχίζουν από αυτόν τον μήνα να εργάζονται το ΤΑΥ, το Υπουργείο Γεωργίας, οι ΕΟΑ, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και το Γενικό Λογιστήριο.

Ειδικότερα, αρχίζουν να υλοποιούνται οι εξής δράσεις:

Εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού. Για την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2026 προγραμματίζεται η διενέργεια ακόμα μίας εκστρατείας εξοικονόμησης νερού με στόχο να επιτευχθεί μείωση της συνολικής υπερκατανάλωσης του νερού κατά 10% σε σχέση με τις καταναλώσεις του 2025. Εκστρατεία μείωσης κατανάλωσης νερού στον τουριστικό τομέα. Η κατανάλωση νερού από τις τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες καθίσταται ολοένα και αυξανόμενη με αποτέλεσμα να ενισχύεται το πρόβλημα επάρκειας του νερού, ιδιαίτερα κατά τους μήνες αιχμής. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το Σχέδιο Επιδότησης Μικρών Ιδιωτικών Αφαλατώσεων ύψους €3 εκ. Πρόσθετη κρατική χορηγία στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) για υλοποίηση άμεσων δράσεων μείωσης των απωλειών. Πρόκειται για παραχώρηση πρόσθετης κρατικής χορηγίας έως €300.000 ανά ΕΟΑ, συνολικά €1,5 εκ. για το 2026, για την υλοποίηση από μέρους τους έκτακτων και άμεσων έργων ή και υπηρεσιών. Αυτή η χορηγία θα αφορά την υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων τους, όπως για παράδειγμα την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων παροχών σε οικίες, αλλά και για συνεργεία ή υπηρεσίες άμεσης μετάβασης ή εντοπισμού απωλειών. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν εγκριθεί €10,5 εκ. μέσω του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021–2027 για τους πέντε ΕΟΑ. Εξοικονόμηση νερού σε δημόσια κτήρια και εγκαταστάσεις, αν και, σύμφωνα με το ΤΑΥ, η κατανάλωση νερού στα δημόσια κτήρια εκτιμάται ως πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση νερού ύδρευσης. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παραχώρηση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού, όπως θα γίνει και σε στρατόπεδα και σχολεία. Διάθεση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού σε οικίες και υποστατικά για το 2026 (ακροφύσια για βρύσες και μπάνιο). Η δράση αφορά το έτος 2026, με εκτίμηση δαπάνης που θα ανέλθει μέχρι τα €6 εκατ. Έκδοση Οδηγιών με κατευθυντήριες γραμμές για την περίοδο ανομβρίας και λειψυδρίας.

ΠΑΣΥΞΕ: Τα ξενοδοχεία ήδη εφαρμόζουν ISO διαχείρισης νερού

Κληθείς να σχολιάσει τη στόχευση στον τουριστικό τομέα, ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, δήλωσε στον «Π» ότι ήδη όλα τα ξενοδοχεία εφαρμόζουν διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα (ISO), μέσω των οποίων πιστοποιείται κάθε χρόνο και η διαχείριση της κατανάλωσης νερού. Κάνοντας λόγο για πιστοποιητικά υψηλών επιπέδων, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες φροντίζουν μέσω συγκεκριμένης μεθοδολογίας να ευαισθητοποιούν τους πελάτες τους. «Ωστόσο είναι σωστό να θυμηθούμε αυτά τα μέτρα», είπε, εκφράζοντας τη σύμφωνο γνώμη του με την απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας να θέσει αυτά τα ζητήματα εκ νέου.

Για το Σχέδιο Επιδότησης Μικρών Ιδιωτικών Αφαλατώσεων ύψους €3 εκ, έχουν μέχρι στιγμής υποβληθεί 13 αιτήσεις εκ των οποίων έχουν εγκριθεί οι επτά, οι οποίες αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του «Π».

Επιφυλάξεις από τον ΕΟΑ Λευκωσίας

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, με επιστολή του προς την υπουργό Γεωργίας, την οποία δημοσίευσε την Τετάρτη ο «Π», εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την απόφαση του Υπουργικού για περικοπή υδροδότησης κατά 10% προς τα νοικοκυριά, προειδοποιώντας για παροχή νερού μόνο 4 μέρες την εβδομάδα και αλυσιδωτά τεχνικά προβλήματα, όπως βλάβες και διαρροές, καθώς το δίκτυο καταπονείται από τις συνεχείς διακοπές και επαναφορές της παροχής.

Ως καλύτερες επιλογές προτείνει: