Η κυβερνητική απόφαση για αποκοπή 10% στην υδροδότηση μπάζει... νερά

Με την κυβερνητική απόφαση για 10% μείωση στην υδροδότηση το καλοκαίρι θα έχουμε παροχή νερού μόνο 4 ημέρες την εβδομάδα

ΓΡΑΦΕΙ Η ΠΕΓΚΥ ΣΠΙΝΕΛΗ Η απόφαση για περικοπή υδροδότησης κατά 10% προς τα νοικοκυριά, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2026, προκαλεί σοβαρές επιφυλάξεις στον ΕΟΑ Λευκωσίας, με τον πρόεδρό του Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη να προειδοποιεί ότι στην πράξη μια οριζόντια μείωση παροχής δεν μεταφράζεται σε ήπια επίπτωση για τους καταναλωτές και το δίκτυο. Συγκεκριμένα, αναφέρει «...οι κάτοικοι δεν θα αντιληφθούν το 10% αλλά πολύ πιο πιθανόν ώς 30%-50% σε ώρες χωρίς νερό, κάτι το οποίο συνεπάγεται περίπου 12 ώρες αποκοπή της ύδρευσης της ...

ΚΥΠΡΟΣΥΔΑΤΙΚΟ

