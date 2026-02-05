Υπηρεσιακός του ΡΙΚ εκφόβισε μέλος του ΔΣ για να μην μονιμοποιηθεί ο Έλμος

Υπηρεσιακός υπάλληλος του ΡΙΚ εκφόβισε μέλος του ΔΣ του ΡΙΚ για να αλλάξει την απόφαση και να μην επικυρωθεί ο διορισμός του Έλμου Νεοκλέους.

Η καταγγελία φαίνεται πως έφτασε στο ΔΣ του ΡΙΚ, ωστόσο ακόμη δεν έχει πάρει κάποια σχετική απόφαση για το θέμα. Την καταγγελία έκανε ο εκπρόσωπος της συντεχνίας ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ στη σημερινή επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής.

Στην επιτροπή συζητήθηκε κατά βάση το θέμα της μονιμοποίησης του Έλμου Νεοκλέους, ο οποίος από χθες είναι μόνιμος υπάλληλος του ΡΙΚ. Τα μέλη της επιτροπής Εσωτερικών ζητούσαν ενημέρωση και για την πειθαρχική διαδικασία που συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αντιπρόεδρο του ΔΣ Χριστίνα Σαρρή να αναφέρει πως επειδή η συνεδρίαση έγινε διαδικτυακά δεν πάρθηκε απόφαση για το θέμα, αφού έπρεπε να συνεδριάσουν με φυσική παρουσία ως πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο θα κάνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Έτοιμοι για απεργία

Σε άλλο θέμα για το ΡΙΚ, ο εκπρόσωπος της άλλης συντεχνίας του ιδρύματος, ΕΥΡΙΚ ανέφερε πως έχουν υποβληθεί 12 θέματα για τα εργασιακά θέματα του ΡΙΚ, κατηγορώντας τον γενικό διευθυντή του ΡΙΚ πως τους αγνοεί και ανέφερε πως είναι έτοιμοι οι εργαζόμενοι να πάνε σε απεργία.