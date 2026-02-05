Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Υπηρεσιακός του ΡΙΚ εκφόβισε μέλος του ΔΣ για να μην μονιμοποιηθεί ο Έλμος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Header Image

Η καταγγελία φαίνεται πως έφτασε στο ΔΣ του ΡΙΚ, ωστόσο ακόμη δεν έχει πάρει κάποια σχετική απόφαση για το θέμα.

Υπηρεσιακός υπάλληλος του ΡΙΚ εκφόβισε μέλος του ΔΣ του ΡΙΚ για να αλλάξει την απόφαση και να μην επικυρωθεί ο διορισμός του Έλμου Νεοκλέους.

Σχετικά άρθρα:

Η καταγγελία φαίνεται πως έφτασε στο ΔΣ του ΡΙΚ, ωστόσο ακόμη δεν έχει πάρει κάποια σχετική απόφαση για το θέμα. Την καταγγελία έκανε ο εκπρόσωπος της συντεχνίας ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ στη σημερινή επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής.

Στην επιτροπή συζητήθηκε κατά βάση το θέμα της μονιμοποίησης του Έλμου Νεοκλέους, ο οποίος από χθες είναι μόνιμος υπάλληλος του ΡΙΚ. Τα μέλη της επιτροπής Εσωτερικών ζητούσαν ενημέρωση και για την πειθαρχική διαδικασία που συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αντιπρόεδρο του ΔΣ Χριστίνα Σαρρή να αναφέρει πως επειδή η συνεδρίαση έγινε διαδικτυακά δεν πάρθηκε απόφαση για το θέμα, αφού έπρεπε να συνεδριάσουν με φυσική παρουσία ως πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο θα κάνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Έτοιμοι για απεργία

Σε άλλο θέμα για το ΡΙΚ, ο εκπρόσωπος της άλλης συντεχνίας του ιδρύματος, ΕΥΡΙΚ ανέφερε πως έχουν υποβληθεί 12 θέματα για τα εργασιακά θέματα του ΡΙΚ, κατηγορώντας τον γενικό διευθυντή του ΡΙΚ πως τους αγνοεί και ανέφερε πως είναι έτοιμοι οι εργαζόμενοι να πάνε σε απεργία.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΡΙΚΑΠΕΡΓΙΑΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣΕΛΜΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα