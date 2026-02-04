Το δ.σ. του ΡΙΚ θα συνεδριάσει για να… μονιμοποιήσει τον Έλμο!

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση με τον τμηματάρχη τηλεόρασης του ΡΙΚ, Έλμο Νεοκλέους. Κι αυτό γιατί ενώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούσαν να ψηφίσουν για τη μονιμοποίησή του διευθυντικού στελέχους και το θέμα να λήξει, την επομένη της απόφασης όπου δεν επικυρώθηκε ο διορισμός του, δύο μέλη είτε… άλλαξαν γνώμη είτε… δέχθηκαν παρεμβάσεις. Πάντως, με τη δικαιολογία, κατά τους ίδιους, πως δεν είχαν ενώπιόν τους όλα τα στοιχεία, πλέον έχουν αλλάξει οι ισορροπίες και έτσι ζητούσαν επίμονα να συνεδριάσει ξανά το δ.σ. του ΡΙΚ για ανάκληση της απόφασης.

Πλέον η ισοπαλία 4 vs 4 που ήταν στην πρώτη συνεδρίαση (με την ψήφο του προέδρου να μετρά ως ισχυρή) πλέον με τους δύο που… άλλαξαν γνώμη, έγινε 6 υπέρ της μονιμοποίησης του Έλμου και 3 κατά. Στη χθεσινή συνεδρίαση τα 6 μέλη επέμεναν πιεστικά πως το θέμα πρέπει να τεθεί εκ νέου σε συνεδρίαση του δ.σ. του ΡΙΚ. Προηγουμένως, το πιο… ακατανόητο ήταν πως χθες επικυρώθηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα οποία ο Έλμος Νεοκλέους είχε απολυθεί!

Σήμερα, όμως το απόγευμα, μετά τις πιέσεις που δέχθηκε ο πρόεδρος του δ.σ. έβαλε ξανά στην ατζέντα το θέμα για να συνεδριάσει εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο με στόχο να ανακληθεί η απόφαση και ο Έλμος Νεοκλέους να μονιμοποιηθεί!

Τι γίνεται από εδώ και πέρα:

1. Θα πρέπει να δικαιολογηθεί σοβαρά από το δ.σ. του ΡΙΚ ο λόγος της ανάκλησης της απόφασης και αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, αφού ακόμη και ο νομικός σύμβουλος του ΡΙΚ ανέφερε πως όλα έγιναν νομότυπα στην πρώτη συνεδρίαση που τον απέλυσαν.

2. Θα πρέπει να αποφασίσει το δ.σ. πως αν είναι μόνιμος υπάλληλος συνεχίζει να… είναι σπίτι του. Κι αυτό γιατί τρέχει παράλληλα πειθαρχική διαδικασία εναντίον του, άρα αν είναι μόνιμος υπάλληλος πρέπει το δ.σ. του ΡΙΚ να αποφασίσει αν συνεχίζεται η πειθαρχική διαδικασία.

3. Αν συνεχίζεται η πειθαρχική διαδικασία πρέπει να οριστεί εκ νέου αναπληρωτής διευθυντής τηλεόρασης μέχρι να ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία.

Θέμα για τα δ.σ.

Οι ενέργειες του δ.σ. του ΡΙΚ προκαλούν σοβαρά ερωτηματικά για τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τα διοικητικά συμβούλια γενικότερα τις αποφάσεις τους και δη το δ.σ. του ΡΙΚ. Γιατί αν έπρεπε να μονιμοποιηθεί ο Έλμος, σημαίνει πως απέλυσαν έναν άνθρωπο χωρίς να μελετήσουν σοβαρά όλα τα στοιχεία, ενώ αν έχουν δίκαιο τότε τίθεται το ερώτημα αν όντως… δεν μελέτησαν εξαρχής όλα τα στοιχεία ή αν όντως δέχθηκαν παρεμβάσεις. Το σίγουρο είναι πως το δ.σ. του ΡΙΚ διέσυρε τον ημικρατικό οργανισμό, αφού παίζει και ξεπαίζει με τις αποφάσεις του και αν όντως προχωρήσουν σε αλλαγή της απόφασης χωρίς να την δικαιολογήσουν σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Κώδικας του ΡΙΚ, τότε αφήνουν εκτεθειμένο και τον ίδιο τον Πρόεδρο που διόρισε υποτίθεται ανεξάρτητους, χωρίς παρεμβάσεις ανθρώπους στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών.