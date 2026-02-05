Δεν έφυγαν οι καταληψίες των Πλατανιών - Νέο τελεσίγραφο από το Τμήμα Δασών

Ιδιοκτήτες ακινητοποιημένων τροχόσπιτων, οι οποίοι παραμένουν πάνω από έναν χρόνο στον κατασκηνωτικό χώρο Πλατανιών, διατηρώντας μάλιστα μόνιμες κατασκευές, όπως πέργκολες και φράχτες, δεν έχουν ακόμη μετακινηθεί, παρά την εντολή εκκένωσης που τους δόθηκε στις 5 Νοεμβρίου από το Τμήμα Δασών, με προθεσμία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, για να μπορέσουν να γίνουν εργασίες αναβάθμισης. Το αποτέλεσμα είναι μετά από συσκέψεις να δοθεί από το Τμήμα δεύτερη προθεσμία εκκένωσης, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, όπως δήλωσε στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος, Γλαύκος Κυριάκου. Ωστόσο συγχρόνως καθυστερά η έναρξη των έργων, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου το προσεχές καλοκαίρι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι την πιο πάνω προβληματική εικόνα παρουσιάζει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην τελευταία της Ειδική Έκθεση για το Τμήμα Δασών. Αναφέρεται ότι σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία, στον κατασκηνωτικό χώρο Πλατανιων υπάρχουν ακινητοποιημένα τροχόσπιτα, για πέραν του ενός έτους, και μόνιμες κατασκευές (πέργκολες, φράχτες), που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του δάσους. Τονίζεται επίσης ότι ο χώρος παρουσιάζει εικόνα κατάληψης και δεν υπάρχει καταγραφή/χρέωση εισόδου για απλά αντίσκηνα, εγείροντας ερωτήματα για τη διαχείρισή του. «Θέσαμε το θέμα ενώπιον του Τμήματος Δασών, το οποίο αναγνώρισε (Ιούλιος 2025) τα προβλήματα, που όπως αναφέρει υφίστανται για πέραν των 15 ετών και μας πληροφόρησε ότι προγραμματίζεται το προσωρινό κλείσιμο του χώρου για άρση των παρανομιών, ανάπλαση και επανασχεδιασμό», αναφέρεται στην Έκθεση.

Επίσης το Τμήμα Δασών ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι θα επιδοθεί στους παραβάτες γραπτή ειδοποίηση, με σκοπό την απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε κατασκευάσματος/οχήματος/μηχανήματος τοποθετήθηκε ή εγκαταλείφθηκε ή άλλου αντικειμένου που εναποτέθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Εκτός από την ενημέρωση ότι θα προχωρήσει στην αναστολή της λειτουργίας του υπό αναφορά κατασκηνωτικού χώρου, το Τμήμα ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει τη σύνταξη σχετικών Κανονισμών που θα ρυθμίζουν λεπτομερώς τις λειτουργίες των κατασκηνωτικών χώρων του Τμήματος Δασών.

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, ακολούθως με ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών ανέστειλε τη λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου, από την 5η Νοεμβρίου 2025 μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών αναβάθμισης. Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών αυτών, ζήτησε εκκένωση του χώρου από όλα τα τροχόσπιτα και τις εγκαταστάσεις των κατασκηνωτών, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025, κάτι που δεν έγινε από την πλευρά τους.

Όπως ανέφερε στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών, όταν εκκενωθεί ο χώρος, θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε εργασίες αναβάθμισης, που περιλαμβάνουν βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, οριοθέτηση των χώρων για στάθμευση, τροχόσπιτα και αντίσκηνα, όπως επίσης και κατασκευαστικά έργα για ενίσχυση αντιπυρικών μέτρων πυροπροστασίας. «Πρέπει να γίνει ένας σύγχρονος και ευρωπαϊκός κατασκηνωτικός χώρος, ο οποίος να παρέχει σε όλους τους κατασκηνωτές ασφάλεια, από άποψη πυροπροστασίας για όλους τους κατασκηνωτές, αλλά και ασφάλεια σε θέματα υγιεινής», τόνισε.

Για τους νέους Κανονισμούς λειτουργίας όλων των κατασκηνωτικών χώρων του Τμήματος Δασών, είπε ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της έγκρισης από την υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Σημείωσε ότι για αυτή τη ρύθμιση δεν απαιτείται η ψήφιση της Βουλής.

Διαβεβαίωσε ότι το προσεχές καλοκαίρι θα ισχύουν οι νέοι κανονισμοί. Αντιθέτως, δεν θα προλάβουν εντός του 2026 να παραδώσουν στο κοινό τον κατασκηνωτικό χώρο Πλατανιών.