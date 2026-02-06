Σήμερα η απόφαση για την ένσταση της Ντόριας Βαρωσιώτου

Την ετυμηγορία του ανακοινώνει σήμερα, στις 10:30 το πρωί, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο, επί της ένστασης που υπέβαλε η δικαστής Ντόρια Βαρωσιώτου κατά της απόφασης τερματισμού των υπηρεσιών της.

Η υπόθεση βρίσκεται στην τελική της ευθεία από τις 22 Οκτωβρίου του 2025, όταν ολοκληρώθηκαν οι τελικές αγορεύσεις των δύο πλευρών και ο Πρόεδρος του ΑΣΔΣ, Αντώνης Λιάτσος, είχε δηλώσει ότι η απόφαση θα εκδοθεί «το συντομότερο δυνατό».

Η κ. Βαρωσιώτου προσέβαλε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για μη μονιμοποίησή της καταχωρώντας ένσταση, ενώ στο πλαίσιο της διαδικασίας υπέβαλε προδικαστικές ενστάσεις, ζητώντας τόσο την παραπομπή νομικών ζητημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και την εξαίρεση δύο δικαστών, με τα δύο αιτήματα να απορρίπτονται.

Κατά την τελευταία δικάσιμο, το Συμβούλιο άκουσε τις τελικές αγορεύσεις του δικηγόρου της ενιστάμενης, Αχιλλέα Δημητριάδη, και του εκπροσώπου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, Πόλυ Πολυβίου, οι οποίες κατατέθηκαν και γραπτώς, καλύπτοντας εκτενώς τα νομικά ζητήματα της υπόθεσης.

Ο κ. Δημητριάδης υποστήριξε ότι η ένσταση στρέφεται αποκλειστικά κατά της απόφασης τερματισμού της υπηρεσίας και όχι κατά της πράξης διορισμού, χαρακτηρίζοντας την απόλυση αντισυνταγματική και προϊόν ad hoc διαδικασίας που δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα ή τη νομοθεσία.

Επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι το Σύνταγμα απαγορεύει τον διορισμό δικαστών με δοκιμασία και ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν διασφαλίζει τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας και ισότητας των δικαστών.

Αντίθετα, ο κ. Πολυβίου επικέντρωσε την επιχειρηματολογία του στην έλλειψη εννόμου συμφέροντος, υποστηρίζοντας ότι η κ. Βαρωσιώτου αποδέχθηκε πλήρως τον διορισμό της με δοκιμαστική περίοδο, χωρίς επιφυλάξεις, και άσκησε τα καθήκοντά της απολαμβάνοντας όλα τα ωφελήματα της θέσης.

Όπως ανέφερε, οποιαδήποτε μεταγενέστερη αμφισβήτηση των όρων διορισμού συνιστά ευθεία προσβολή της ίδιας της πράξης διορισμού και προσκρούει στο δόγμα της απαγόρευσης ταυτόχρονης επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Βαρωσιώτου διορίστηκε την 1η Ιουλίου του 2023 ως δικαστής με προσωρινό καθεστώς.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν πληρούσε τα απαιτούμενα κριτήρια για μονιμοποίηση και προχώρησε στον τερματισμό του διορισμού της.

Εξάλλου, αίτημά της για επιστροφή στη θέση της, με την έκδοση ενδιάμεσου διατάγματος, απορρίφθηκε τον Ιούλιο του 2025.

