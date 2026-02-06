Υπόθεση Κεντρικών Φυλακών: Τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών ζητά η υπεράσπιση της Άννας Αριστοτέλους

Τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας Μιχαήλ Κατσουνωτό, τη Μαρία Σισιλή και τον Χάρη Ηροδότου, ζητά με επιστολή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με σημερινή ημερομηνία, ο δικηγόρος Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδη.

Η επιστολή κατατέθηκε εκ μέρους της πελάτιδάς του, Άννας Αριστοτέλους, η οποία είναι κατηγορούμενη στην υπόθεση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, και εκδικάζεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, με επόμενη δικάσιμο στις 9 Φεβρουαρίου 2026.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης επικαλείται σειρά προηγούμενων επιστολών του προς τη Νομική Υπηρεσία, καταθέσεις μαρτύρων, πορίσματα τόσο ιδιωτικής γνωμάτευσης όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς και πρόσφατο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να σχετίζεται με τον κ. Κασουνούντο.

Στην επιστολή του υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά δημιουργούν εύλογες υπόνοιες για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε βάρος της πελάτιδάς του και επηρεάζουν το δικαίωμά της σε δίκαιη δίκη. Για τον λόγο αυτό ζητεί την άμεση ενεργοποίηση των σχετικών διατάξεων του Κεφαλαίου 155 και του Συντάγματος για τον διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών.

Παράλληλα, εισηγείται όπως τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεθούν σε διοικητική άδεια για τη διάρκεια της έρευνας, επισημαίνοντας ότι η υπηρεσιακή θέση του κ. Κατσουνωτού καθιστά αδύνατη, κατά την άποψή του, την αντικειμενική διερεύνηση από την Αστυνομία.

