Κατάρρευση κοινωνικού διαλόγου στην Αστυνομία καταγγέλλει η Eurocop σε θεσμούς ΕΕ

Για κατάρρευση του κοινωνικού διαλόγου στην Κυπριακή Αστυνομία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κάνει λόγο σε επιστολή της η Εurocop, απευθυνόμενη στην Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ.

Η επιστολή, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2026, που κοινοποιείται, επίσης, στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, υπογράφεται από τον Νάιτζλ Ντένις, Επικεφαλής Γραφείου και Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει, η EuroCOP έχει έρθει σε επαφή με "το Συνδικαλιστικό Σώμα της Κυπριακής Αστυνομίας ΙΣΟΤΗΤΑ, εν μέσω συνεχιζόμενων και κλιμακούμενων εντάσεων στις εργασιακές σχέσεις με τον Αρχηγό Αστυνομίας".

Όπως σημειώνει, οι συζητήσεις επιβεβαίωσαν "μια βαθιά κατάρρευση του κοινωνικού διαλόγου, η οποία χαρακτηρίζεται από άρνηση συμμετοχής σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, απουσία απαντήσεων σε επίσημη αλληλογραφία και καταγγελίες για απειλές που στρέφονται κατά συνδικαλιστικών μελών".

Ο κ. Ντένις χαρακτηρίζει αυτές τις πρακτικές "απολύτως απαράδεκτες και θεμελιωδώς ασύμβατες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εργασιακών σχέσεων", σημειώνοντας ότι η κατάσταση είναι "ιδιαίτερα ανησυχητική, δεδομένου ότι η Κύπρος κατέχει επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

"Σε μια περίοδο κατά την οποία η Προεδρία αναμένεται να αποτελεί παράδειγμα των βασικών αξιών της Ένωσης, η άρνηση ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου σε μια κρίσιμη δημόσια υπηρεσία υπονομεύει την αξιοπιστία της δέσμευσης της ΕΕ στα κοινωνικά δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα των εργαζομένων και των οργανώσεών τους να διαπραγματεύονται και να συμμετέχουν σε συλλογική δράση κατοχυρώνεται στο Άρθρο 28 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, και ειδικότερα η Αρχή 8, δεσμεύει τα κράτη μέλη στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων", επισημαίνει.

Προσθέτει, ότι οι αρχές αυτές ενισχύονται περαιτέρω από την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2041 για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς, η οποία στο Άρθρο 4 επιβάλλει "σαφή υποχρέωση στα κράτη-μέλη να προωθούν και να στηρίζουν στην πράξη τις συλλογικές διαπραγματεύσεις", ενώ σημειώνει ότι παρόμοιες εγγυήσεις αντικατοπτρίζονται στο Άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

"Η τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την ουσιαστική εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων. Η άρνηση του Αρχηγού Αστυνομίας να εμπλακεί σε διάλογο με το αναγνωρισμένο αστυνομικό συνδικάτο, σε συνδυασμό με την έλλειψη παρέμβασης από την κυπριακή κυβέρνηση, συνιστά αποτυχία ηγεσίας και διακυβέρνησης, η οποία κινδυνεύει να διαβρώσει την εμπιστοσύνη εντός της αστυνομικής υπηρεσίας", υπογραμμίζεται στην επιστολή.

Προστίθεται, ακόμα, ότι η σοβαρότητα της κατάστασης "κατέστη εμφανής στις 21 Ιανουαρίου, όταν Κύπριοι αστυνομικοί προέβησαν σε σπάνια δημόσια διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή. Τέτοιες διαδηλώσεις από αστυνομικούς είναι εξαιρετικά ασυνήθιστες στην Ευρώπη και καταδεικνύουν βαθιά θεσμική δυσλειτουργία. Η παρατεταμένη κατάρρευση των σχέσεων μεταξύ της αστυνομικής διοίκησης και των εκπροσώπων του προσωπικού όχι μόνο παραβιάζει κοινωνικά δικαιώματα, αλλά ενδέχεται να έχει συνέπειες στο ηθικό, στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και, τελικά, στη δημόσια ασφάλεια", αναφέρει.

Ο κ. Ντένις αναφέρει, ακόμα, ότι οι ίδιοι οι αστυνομικοί που θα είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας των Ευρωπαίων ηγετών, Επιτρόπων και αντιπροσωπειών κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που συνδέονται με την Κυπριακή Προεδρία, "εργάζονται οι ίδιοι υπό συνθήκες εκφοβισμού και απουσίας γνήσιου κοινωνικού διαλόγου. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η ηγεσία της ΕΕ να έχει πλήρη επίγνωση αυτής της αντίφασης".

Σημειώνεται στην επιστολή ότι η EuroCOP στέκεται σταθερά στο πλευρό "του Συνδικαλιστικού Σώματος της Κυπριακής Αστυνομίας" και απευθύνει έκκληση για άμεσα βήματα, ώστε να ενθαρρυνθούν οι κυπριακές αρχές "να αποκαταστήσουν έναν ουσιαστικό, καλόπιστο κοινωνικό διάλογο, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα".