Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Καταγγελία για επίθεση στη Δόξα Στροβόλου – «Να μεν δώκουν κατάθεση αλλιώς εν να τους ισκωτώσω»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο – Ο δράστης διέφυγε και καταζητείται, αναφορές για πιθανό πολιτικό κίνητρο

Σοβαρή καταγγελία για βίαιη επίθεση σε βάρος θαμώνων του ιστορικού σωματείου Δόξα Στροβόλου δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Facebook «Κάτοικοι Στροβόλου», με αναφορά σε περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με την ανάρτηση, άτομο γνωστό στις Αρχές για προηγούμενη δράση του επιτέθηκε αναίτια σε θαμώνες του σωματείου, κυρίως ηλικιωμένους, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί και μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Όπως καταγγέλλεται, ο δράστης βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, φώναζε, απειλούσε και χτυπούσε παρευρισκόμενους. Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκε την άφιξη αστυνομικού περιπολικού, φέρεται να είπε στους θαμώνες: «Πείτε τους να μεν δώκουν κατάθεση ιδάλλως εν να τους ισκωτώσω», πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του και διαφύγει από τη σκηνή.

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ότι πρόκειται για δεύτερη επίθεση από το ίδιο άτομο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως υποστηρίζεται, σε προηγούμενο περιστατικό είχε συλληφθεί, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να είπε προς τα μέλη της Αστυνομίας: «Έχω τον Υπουργό στη γραμμή… θέλει να σας μιλήσει».

Σύμφωνα με την καταγγελία, στον χώρο υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, με την Αστυνομία να επεξεργάζεται το οπτικό υλικό και να λαμβάνει καταθέσεις. Ο δράστης, όπως αναφέρεται, καταζητείται.

Παράλληλα, στην ανάρτηση διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι τα κίνητρα των επιθέσεων ενδέχεται να είναι πολιτικής φύσεως, καθώς το άτομο φέρεται να δηλώνει δημόσια ότι ανήκει σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να επικαλείται πολιτικές διασυνδέσεις και να επιδιώκει έλεγχο του χώρου. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποδίδονται αποκλειστικά στην καταγγελία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία για το περιστατικό, ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΠΙΘΕΣΗΣΤΡΟΒΟΛΟΣΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα