Καταγγελία για επίθεση στη Δόξα Στροβόλου – «Να μεν δώκουν κατάθεση αλλιώς εν να τους ισκωτώσω»

Σοβαρή καταγγελία για βίαιη επίθεση σε βάρος θαμώνων του ιστορικού σωματείου Δόξα Στροβόλου δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Facebook «Κάτοικοι Στροβόλου», με αναφορά σε περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με την ανάρτηση, άτομο γνωστό στις Αρχές για προηγούμενη δράση του επιτέθηκε αναίτια σε θαμώνες του σωματείου, κυρίως ηλικιωμένους, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί και μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Όπως καταγγέλλεται, ο δράστης βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, φώναζε, απειλούσε και χτυπούσε παρευρισκόμενους. Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκε την άφιξη αστυνομικού περιπολικού, φέρεται να είπε στους θαμώνες: «Πείτε τους να μεν δώκουν κατάθεση ιδάλλως εν να τους ισκωτώσω», πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του και διαφύγει από τη σκηνή.

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ότι πρόκειται για δεύτερη επίθεση από το ίδιο άτομο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως υποστηρίζεται, σε προηγούμενο περιστατικό είχε συλληφθεί, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να είπε προς τα μέλη της Αστυνομίας: «Έχω τον Υπουργό στη γραμμή… θέλει να σας μιλήσει».

Σύμφωνα με την καταγγελία, στον χώρο υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, με την Αστυνομία να επεξεργάζεται το οπτικό υλικό και να λαμβάνει καταθέσεις. Ο δράστης, όπως αναφέρεται, καταζητείται.

Παράλληλα, στην ανάρτηση διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι τα κίνητρα των επιθέσεων ενδέχεται να είναι πολιτικής φύσεως, καθώς το άτομο φέρεται να δηλώνει δημόσια ότι ανήκει σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να επικαλείται πολιτικές διασυνδέσεις και να επιδιώκει έλεγχο του χώρου. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποδίδονται αποκλειστικά στην καταγγελία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία για το περιστατικό, ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.