Τρίζει η καρέκλα του Βρετανού πρωθυπουργού λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν - Θέμα χρόνου η απομάκρυνσή του, λένε υπουργοί

Σε οριακό σημείο φαίνεται να βρίσκεται η πρωθυπουργία του Κιρ Στάρμερ, καθώς η παραίτηση του πανίσχυρου προσωπάρχη του πυροδότησε αλυσιδωτές εξελίξεις στο εσωτερικό των Εργατικών στη Βρετανία.

Ο Μόργκαν ΜακΣουίνι υπέβαλε την παραίτησή του την Κυριακή, αναλαμβάνοντας «πλήρη ευθύνη» για τη συμβουλή που έδωσε στον Στάρμερ να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον.

Παραίτηση με φόντο το σκάνδαλο Μάντελσον

Η επιλογή αυτή -μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναφορικά με την υπόθεση Έπσταϊν, προκάλεσε πολιτικό σεισμό, λόγω των γνωστών δεσμών του Μάντελσον με τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο παιδεραστή, φέρνοντας τον Στάρμερ αντιμέτωπο με ανοιχτή αμφισβήτηση και σενάρια αποχώρησης από την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία.

Η αποχώρηση του αρχιτέκτονα της σαρωτικής εκλογικής νίκης των Εργατικών το 2024 θεωρείται κομβική, καθώς αφήνει τον Στάρμερ πολιτικά εκτεθειμένο τη στιγμή που η υπόθεση Μάντελσον όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά απειλεί να κλιμακωθεί με τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εγγράφων από τη διαδικασία ελέγχου του διορισμού.

Ανοιχτή αμφισβήτηση του Στάρμερ εντός του υπουργικού συμβουλίου

Σύμφωνα με πληροφορίες από το εσωτερικό της κυβέρνησης, που επικαλείται η Daily Mail και άλλα βρετανικά ΜΜΕ, υπουργοί εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να ζητήσουν κατ’ ιδίαν από τον Στάρμερ να αποχωρήσει ή να τον απειλήσουν με παραίτηση.

Κυβερνητική πηγή χαρακτήρισε «50-50» τις πιθανότητες να παραμείνει ο πρωθυπουργός στη θέση του μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η απώλεια του ΜακΣουίνι, ο οποίος λειτουργούσε επί χρόνια ως «πολιτική ασπίδα» για τον Στάρμερ, εντείνει τις πιέσεις, ενώ η εσωκομματική δυσαρέσκεια εκδηλώθηκε ήδη στο Κοινοβούλιο, με Εργατικούς βουλευτές να συντάσσονται υπέρ της πλήρους δημοσιοποίησης των εγγράφων που αφορούν στον διορισμό Μάντελσον.

Δελφίνοι και σενάρια διαδοχής

Η κρίση έχει ανοίξει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα στην ηγεσία των Εργατικών.

Η Άντζελα Ρέινερ φέρεται ως φαβορί για τη διαδοχή, ωστόσο στο παρασκήνιο ακούγονται και άλλα ονόματα, όπως των Εντ Μίλιμπαντ, Γουές Στρίτινγκ, Ιβέτ Κούπερ και Τζον Χίλι.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται το σενάριο μεταβατικού ηγέτη, προκειμένου να αποφευχθεί άμεση και αποσταθεροποιητική εσωκομματική μάχη.

Εκλογικές απειλές και οικονομική ανησυχία

Η πολιτική αβεβαιότητα έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς στις 26 Φεβρουαρίου διεξάγεται επαναληπτική εκλογή σε παραδοσιακό προπύργιο των Εργατικών, όπου πλέον απειλούνται από τους Πράσινους και το ευρωσκεπτικιστικό, αντιμεταναστευτικό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις προαναγγέλλουν βαριές απώλειες των Εργατικών του Στάρμερ στις τοπικές εκλογές του Μαΐου.

Η αναταραχή έχει προκαλέσει ανησυχία και στις αγορές, με επενδυτές να φοβούνται ότι ενδεχόμενη αποχώρηση του Στάρμερ ή της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

«Το πρόβλημα δεν είναι οι σύμβουλοι, αλλά ο ίδιος»

Εντός και εκτός κόμματος, πληθαίνουν οι φωνές που θεωρούν ότι η παραίτηση ΜακΣουίνι δεν αρκεί. Εργατικές οργανώσεις ζητούν να αποδοθούν ευθύνες «σε όλους όσοι εμπλέκονται», ενώ η αντιπολίτευση επιμένει ότι «η ευθύνη σταματά στον πρωθυπουργό».

Όπως δήλωσε πρώην υποστηρικτής του Στάρμερ, η κρίση ανέδειξε «την αδυναμία του να ελέγξει το κόμμα και να υπερασπιστεί τις ίδιες του τις επιλογές», υπονομεύοντας το αφήγημα περί αποκατάστασης της πολιτικής ηθικής με το οποίο οι Εργατικοί επέστρεψαν στην εξουσία.

Με τον στενότερο συνεργάτη του εκτός, την κοινοβουλευτική ομάδα σε αναβρασμό και νέες αποκαλύψεις να επίκεινται, ο Κιρ Στάρμερ δίνει πλέον μάχη πολιτικής επιβίωσης - με πολλούς στο Γουεστμίνστερ να εκτιμούν ότι το ερώτημα δεν είναι αν, αλλά πότε θα κληθεί να αποχωρήσει.

