Αμεση εφαρμογή του νόμου για τις πολλαπλές συντάξεις ζητούν οι Οικολόγοι

Την άμεση εφαρμογή του νόμου για τις πολλαπλές συντάξεις κρατικών αξιωματούχων, χωρίς «νέες καθυστερήσεις ή εκτροπές», ζητά το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που, όπως σημειώνει, εξακολουθεί να προκαλεί κοινωνική δυσαρέσκεια και αίσθηση αδικίας.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα υπενθυμίζει ότι ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2025, αναπέμφθηκε λόγω συνταγματικών επιφυλάξεων, επανήλθε στη Βουλή, τροποποιήθηκε και τελικά υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρά τη διαφωνία της Νομικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, το θέμα επανέρχεται με νέες νομικές αμφισβητήσεις, γεγονός που –κατά τους Οικολόγους– δημιουργεί εύλογα ερωτήματα στην κοινωνία.

Το Κίνημα υποστηρίζει ότι η κοινή γνώμη «αδυνατεί να κατανοήσει τους νομικισμούς» και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πολιτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι δεν επιθυμούν να απεμπολήσουν το προνόμιο των πολλαπλών συντάξεων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πηγή δικαιολογημένης αγανάκτησης.

Οι Οικολόγοι θεωρούν αχρείαστη τη νέα γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας και προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση που αυτή οδηγήσει σε μη εφαρμογή του ψηφισμένου νόμου, θα πρόκειται –όπως αναφέρουν– για «συνταγματική εκτροπή» και παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών.

Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι η θέση τους δεν εδράζεται σε «εμμονικά σύνδρομα» ούτε έχει εκδικητικό χαρακτήρα απέναντι στη Νομική Υπηρεσία. Τονίζουν, ωστόσο, πως αν η Υπηρεσία επιθυμεί να συμβάλει δημιουργικά, δεν θα πρέπει –κατά την άποψή τους– να εκδίδει γνωματεύσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν κρατικές υπηρεσίες, όπως το Γενικό Λογιστήριο, σε μη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Το Κίνημα καλεί, τέλος, την Πολιτεία να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή του νόμου, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαιοσύνης στην κοινωνία.