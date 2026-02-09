Προσωρινή μείωση στην παροχή νερού σε τρεις επαρχίες λόγω προβλήματος στην αφαλάτωση Λάρνακας

Προσωρινή μείωση στην παροχή πόσιμου νερού ενδέχεται να παρατηρηθεί στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε το Σαββατοκύριακο στη Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Όπως αναφέρεται, το πρόβλημα επηρεάζει την παροχή νερού προς τις υδατοδεξαμενές των Κοινοτήτων και των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) στις συγκεκριμένες επαρχίες. Το Τμήμα καταβάλλει προσπάθειες ώστε η μονάδα να επανενταχθεί πλήρως στο σύστημα εντός της ημέρας.

Μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης Λάρνακας, η υδροδότηση των περιοχών καλύπτεται μέσω του Διυλιστηρίου Τερσεφάνου, του Διυλιστηρίου Κόρνου και της Μονάδας Αφαλάτωσης Δεκέλειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η συνολική αποθηκευτική ικανότητα των δεξαμενών ανέρχεται σε 87.750 κυβικά μέτρα για τον Δήμο Λευκωσίας, 22.000 κυβικά μέτρα για τον Δήμο Λάρνακας και 15.000 κυβικά μέτρα για τους Δήμους Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, γεγονός που μέχρι στιγμής έχει αποτρέψει την εμφάνιση ελλείψεων στην υδροδότηση των καταναλωτών.

Παρά ταύτα, το Τμήμα απευθύνει έκκληση τόσο προς τους καταναλωτές όσο και προς τις Αρχές Υδατοπρομήθειας να επιδεικνύουν υπεύθυνη χρήση νερού και να περιορίζουν την κατανάλωση στο απολύτως απαραίτητο, μέχρι την πλήρη ομαλοποίηση της κατάστασης.

Σημειώνεται επίσης ότι τεχνικό ζήτημα παρουσιάστηκε και στη Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού, το οποίο, ωστόσο, αποκαταστάθηκε άμεσα μετά από συντονισμένη παρέμβαση της ΑΗΚ και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Το Τμήμα εκφράζει την κατανόησή του για την πιθανή αναστάτωση και ευχαριστεί το κοινό για τη συνεργασία.