ΚΟΑΓ: 244 κατοικίες αναμένεται να παραδοθούν μέχρι το τέλος του 2026

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να παραδοθούν 244 κατοικίες, ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΤ), Ελένη Συμεωνίδου, μιλώντας τη Δευτέρα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, που εξέτασε τον προϋπολογισμό του οργανισμού για το έτος.

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το 2026 προβλέπει έσοδα ύψους €41.949.400 και δαπάνες ύψους €41.956.346.

Από τα έσοδα, τα €21 εκ. αναμένονται από πωλήσεις κατοικιών, διαμερισμάτων και οικοπέδων και άλλα €8 εκ. αναμένονται από τα πολεοδομικά κίνητρα.

Στα έξοδα περιλαμβάνεται κονδύλι €33 εκ. που αφορά κεφαλαιουχικές δαπάνες. Σύμφωνα με τον ΚΟΑΓ, το κονδύλι αφορά, μεταξύ άλλων, την ανέγερση 48 μονάδων στην Κοκκινοτριμιθιά, 24 μονάδες στον Άγιο Νικολάο στη Λάρνακα, 54 μονάδες για προσιτό ενοίκιο στη Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού (πρώην Τροόδους), 41 μονάδες στα Πολεμίδια, 25 μονάδες στο Καϊμακλί, 60 στην Αγλαντζιά, 15 στον Άγιο Δομέτιο, 18 στη Λακατάμια, 42 μονάδες στη Λευκωσία, 48 στην Παλουριώτισσα.

Επίσης, αφορούν διαχωρισμό οικοπέδων στην Τίμη, τη Δρομολαξιά, την Κοκκινοτριμιθιά, τον Ύψωνα.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα τον ΚΟΑΓ, που αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα της στεγαστικής πολιτικής του κράτους.

Σύμφωνα με τον κ. Τρυφωνίδη, κατά τη συνεδρια, η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑΓ είπε ότι ο οργανισμός κινείται σε τρεις πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον παραδοσιακό τρόπο ανέγερσης σπιτιών. Σύμφωνα με τον κ. Τρυφωνίδη, «αναμένεται να παραδοθούν 244 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026».

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ανέγερση κατοικιών που διατίθενται με τη μέθοδο του προσιτού ενοικίου. Ο σχεδιασμός αφορά 138 μονάδες στη Λεμεσό, σε συνεργασία με τον Δήμο, ύψους €16 εκ., ενώ, όπως μετέφερε ο κ. Τρυφωνίδης, αναμένεται να αρχίσει και το μεγάλο έργο των 54 κατοικιών στον Δήμο Στροβόλου, αξίας €12 εκ.

«Οι 500 κατοικίες που εξήγγειλε ο Πρόεδρος τις τελευταίες μέρες θα είναι κι αυτές για προσιτό ενοίκιο, με τη μέθοδο του design and build από τον ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με την Πολεοδομία και τον Οργανισμό Στέγης», είπε ο κ. Τρυφωνίδης.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη διαχείριση στεγαστικών σχεδίων που εξαγγέλλει το κράτος, με βάση πολεοδομικά κίνητρα. Όπως είπε ο κ. Τρυφωνίδης, το ποσό που εισπράττεται πάει στο ταμείο για ανέγερση προσιτής κατοικίας με προσιτό ενοίκιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ