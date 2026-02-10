Στις ράγες η νομιμοποίηση του Airsoft - Τι θα συζητηθεί αύριο ενώπιον Βουλής

Έπειτα από χρόνια νομικής ασάφειας και αντιφάσεων, η αεροσφαίριση (airsoft) φαίνεται πως μπαίνει, επιτέλους, σε τροχιά θεσμικής ρύθμισης. Αύριο (11/2), στη Βουλή θα συζητηθεί επί της αρχής πρόταση νόμου που ανοίγει τον δρόμο για τη νομιμοποίηση της κατοχής και της χρήσης των ομοιωμάτων airsoft, ενός χόμπι που στην Κύπρο αριθμεί εκατοντάδες ενεργούς παίκτες και δεκάδες οργανωμένες ομάδες. Η πρόταση, με τίτλο «Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025», κατατέθηκε από τους βουλευτές του ΔΗΣΥ Πρόδρομο Αλαμπρίτη, Φωτεινή Τσιρίδου και Νίκο Γεωργίου και επιχειρεί να βάλει τέλος στη «γκρίζα ζώνη» μέσα στην οποία κινείται το airsoft εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Τι είναι το airsoft

Το airsoft είναι ένα ομαδικό παιχνίδι που συνδυάζει στρατηγική σκέψη, φυσική άσκηση, αδρεναλίνη και πειθαρχία. Οι παίκτες χρησιμοποιούν ρεαλιστικές ρέπλικες όπλων, οι οποίες εκτοξεύουν πλαστικά σφαιρίδια. Το στοιχείο αυτό προσδίδει έντονη αίσθηση ρεαλισμού, χωρίς όμως να προκαλούνται τραυματισμοί ή μόνιμα σημάδια στους παίκτες.

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα airsoft όπλα θεωρούνται απαγορευμένα, με αποτέλεσμα η απόκτησή τους, η κατοχή και η μεταφορά τους να είναι ουσιαστικά παράνομες. Μια κατάσταση που, όπως είχε αναδείξει σε ρεπορτάζ του ο «Πολίτης» (28/06/2025), δεν ανέκοψε την ανάπτυξη του αθλήματος, αφήνοντάς το, όμως, χωρίς σαφείς κανόνες και χωρίς θεσμοθετημένα πρότυπα ασφάλειας.

Η προτεινόμενη τροποποίηση εισάγει για πρώτη φορά στον νόμο ξεκάθαρο ορισμό του «ομοιώματος αεροσφαίρισης», ως ρεαλιστικής απομίμησης όπλου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ψυχαγωγικές δραστηριότητες και εκτοξεύει ακίνδυνα πλαστικά σφαιρίδια διαμέτρου 6 ή 8 χιλιοστών, με ισχύ από 2 έως 7 Joules. Την ίδια στιγμή εντάσσει τα airsoft guns στο ίδιο άρθρο όπου βρίσκονται ήδη τα όπλα paintball, παύοντας να θεωρούνται απαγορευμένα.

Για την κοινότητα του airsoft στη Κύπρο, η οποία απαριθμεί πάνω από 600 μέλη, η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετική. «Η κοινότητά μας είναι άρτια οργανωμένη, τηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και διδάσκει πειθαρχία, ομαδικότητα και ειλικρίνεια», είχε δηλώσει στον «Π» ο πρόεδρος της οργανωμένης κοινότητας, Cyprus Airsoft Association (CAA), Αργύρης Αργυρού προσθέτοντας ότι «η νομιμοποίηση θα ενισχύσει το άθλημα και θα προσφέρει σιγουριά τόσο στους παίκτες όσο και στο κοινό».

Ιδιαίτερη έμφαση είχε δοθεί και στο ζήτημα της ασφάλειας, που συχνά προβάλλεται ως βασική ένσταση. «Τα πλαστικά σφαιρίδια είναι απολύτως ακίνδυνα, εφόσον τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας», είχε τονίσει ο κ. Αργυρού, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς περί παραστρατιωτικής δράσης. «Οι ομάδες airsoft δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτική εκπαίδευση. Αντίθετα, ενισχύουν αξίες όπως η ευγενής άμιλλα, η συνεργασία και η στρατηγική σκέψη».

Θετικές οι Αρχές

Στο ίδιο ρεπορτάζ είχε καταγραφεί και η θετική στάση της Αστυνομίας απέναντι στη νομοθετική ρύθμιση. Σε απάντησή της στον «Π», η Αστυνομία ανέφερε ότι «ένα ξεκάθαρο κανονιστικό πλαίσιο θα ενίσχυε τη δημόσια ασφάλεια και θα έδινε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές τόσο στους παίκτες όσο και στις ίδιες τις Αρχές», σημειώνοντας ωστόσο ότι τον τελικό λόγο έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στην αιτιολογική έκθεση των βουλευτών καταγράφεται ότι «η αεροσφαίριση αποτελεί ένα σύγχρονο, διεθνώς αναγνωρισμένο και αρκετά αναπτυσσόμενο άθλημα, το οποίο ωστόσο δεν ρυθμίζεται νομοθετικά αναφορικά με τη φύση της δραστηριότητας και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται».