Θύελλα αντιδράσεων για το Jalla: Επιστολή πολιτών στο ΡΙΚ για τη Eurovision - Ζητούν απόσυρση του τραγουδιού και videoclip

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η κυπριακή συμμετοχή στη Eurovision 2026, καθώς ομάδα πολιτών απέστειλε επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ, εκφράζοντας την αντίθεσή της τόσο στο τραγούδι όσο και στο συνοδευτικό videoclip που επιλέχθηκαν για να εκπροσωπήσουν τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, την οποία υπογράφουν πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της δημιουργίας, η συγκεκριμένη συμμετοχή χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου», που «προσβάλλει τη χώρα, τις παραδόσεις και την αισθητική της». Οι υπογράφοντες θέτουν ζήτημα ασυμβατότητας της αισθητικής του videoclip με την εικόνα που, όπως αναφέρουν, επιχειρεί να προβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, η οποία –όπως σημειώνεται– περιορίζεται σε εκφράσεις όπως «όπα» και «jalla», αλλά και σε σκηνές του videoclip που, κατά τους ίδιους, «νομιμοποιούν επικίνδυνες πρακτικές οδικής παραβατικότητας».

Με την επιστολή τους, οι πολίτες καλούν το ΔΣ του ΡΙΚ:

να αποσύρει το συγκεκριμένο videoclip,

να αποσύρει το τραγούδι από τον διαγωνισμό,

και να ενημερώσει τους φορολογούμενους για το κόστος της παραγωγής και της συμμετοχής, καθώς και για τα μέλη της κριτικής επιτροπής και όσους ενέκριναν το σενάριο και την παραγωγή.

Η επιστολή έχει δοθεί στη δημοσιότητα και αναμένεται τοποθέτηση από πλευράς ΡΙΚ, καθώς το θέμα έχει ήδη προκαλέσει δημόσια συζήτηση γύρω από τα κριτήρια επιλογής και τον ρόλο του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα σε διεθνείς διοργανώσεις.

Αυτούσια η επιστολή