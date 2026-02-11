Προανήγγειλε εξελίξεις για τις καταγγελίες της Annie Alexui ο Φυτιρής - «Σύντομα θα έχουμε νεότερα για την υπόθεση»

Υπάρχει πρόθεση των αρχών να λάβουν στοιχεία «με έναν θεσμικό τρόπο», για τα όσα υποστηρίζει η Ιωάννα Φωτίου [Annie Alexui] στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, προαναγγέλοντας ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις.

Ο κ. Φυτιρής, μιλώντας στο ΡΙΚ, ανέφερε ότι «ήδη γίνονται κάποιες ενέργειες», ωστόσο «δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση μέσω των μέσων κοινωνικών δικτύων».

«Θα πρέπει να υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις. Τα στοιχεία είναι ένα κομμάτι και η έρευνα που αφορά την Αστυνομία και θα την προωθήσει στη Νομική Υπηρεσία, είναι η διαδικασία αυτή που ακολουθείται», είπε.

Για το ποιοι θα αναλάβουν τη διερεύνηση, επισήμανε ότι «αυτό θα το δούνε με τη Νομική Υπηρεσία» η οποία έίτε «θα βάλει ανεξάρτητο ερευνητή ή κάποιον που έχει την εμπιστοσύνη της».

Ο κ. Φυτιρής επανέλαβε ότι «δεν μπορούν οι θεσμοί μέσω κοινωνικών δικτύων να λαμβάνουν στοιχεία ή καταθέσεις δημόσια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί η λύση και σύντομα θα έχουμε νεότερα για την υπόθεση».