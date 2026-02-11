Προχωράει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Eurobank

Σε πορεία υλοποίησης εισέρχεται το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και ενήλικα άτομα στο φάσμα του αυτισμού την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει η Eurobank. Το πρώτο βήμα έγινε με την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ενός σταδίου, γεγονός που σηματοδοτεί και την έναρξη των διαδικασιών. Μέσα από τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει την επιλογή της βέλτιστης πρότασης για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη χωροταξικά, πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά, λειτουργικά, πολιτισμικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, ενεργειακά και κατασκευαστικά κριτήρια.

Να θυμίσουμε ότι ο Όμιλος Eurobank, στηρίζοντας έμπρακτα την κοινωνική ένταξη και την φροντίδα ευάλωτων ομάδων, ανακοίνωσε πέρσι τη δημιουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία άνω των 21 ετών, καθώς και δύο Κατοικιών Ανεξάρτητης Διαβίωσης για ενήλικα άτομα με αυτισμό. Το κόστος υλοποίησης του έργου ανέλαβε η Eurobank στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ενισχύσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε Άτομα με Αναπηρία. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης. Το Κέντρο θα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους χώρους και εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο την ενεργό κοινωνική ένταξη, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη δημιουργική απασχόληση των ατόμων αυτών.

Το έργο θα ανεγερθεί στην ενορία Αγίου Δημητρίου στον Στρόβολο και το συνολικό μεικτό εμβαδόν ανέρχεται στα 740 τ.μ. Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου με βάση τις ισχύουσες τιμές κατά την ημερομηνία υποβολής της μελέτης θα είναι €1.630.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), περιλαμβανομένης της αμοιβής των μελετητών.

Με την ολοκλήρωση των υποδομών, το Υφυπουργείο Πρόνοιας θα αναλάβει τη λειτουργία του Κέντρου, εφαρμόζοντας εξειδικευμένα προγράμματα και στελεχώνοντάς το με κατάλληλο προσωπικό. Το Κέντρο Φροντίδας θα λειτουργεί ως δομή ημερήσιας υποστήριξης για άτομα με αναπηρία άνω των 21 ετών, προσφέροντας ένα ασφαλές και ενισχυτικό περιβάλλον για την ενδυνάμωση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κοινωνική τους ένταξη. Παράλληλα, οι δύο Κατοικίες Ανεξάρτητης Διαβίωσης θα υποστηρίζουν ενήλικες με αυτισμό, μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα διαβίωσης και υποστήριξης.

Σημειώνεται ότι η Eurobank έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου, περιλαμβανομένης της εποπτείας και διαχείρισης της κατασκευής, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα και την ταχύτητα της ολοκλήρωσης.

Ανακοινώνοντας τη σχετική πρωτοβουλία πέρσι το καλοκαίρι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Μιχάλης Λούης, είχε αναδείξει ότι το έργο εντάσσεται στις στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να δημιουργήσει θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Μίλησε μάλιστα για μία πρωτοβουλία που αφορά την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους.