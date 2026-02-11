Προωθείται η μεταφορά του Φορέα στην Υπηρεσία Χορηγιών του ΥΠΟΙΚ - Το έγγραφο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Θεσμών

Διαφωνούν τα μέλη του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης με την κατάργησή του, την οποία εισηγείται με πρόταση νόμου το ΑΚΕΛ, και προτείνουν τη μεταφορά του στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, την εισηγήση αυτή υπέβαλε γραπτώς ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και Ταμίας του Φορέα, Ανδρέας Αντωνιάδης, σήμερα, ενώπιον της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής.

Δείτε το έγγραφο:





Σε χθεσινό δημοσιέυμα του «Π», το οποίο αναφέροταν στη μετεξέλιξη που προωθείται, σημειωνόταν ότι: «Από τον Μάρτιο του 2023, όταν ανέλαβε την προεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Φορέα η πρώτη κυρία, Φιλίππα Καρσερά, έως τα τέλη του 2025, στο Ταμείο του Φορέα κατατέθηκαν συνολικά €6,4 εκατ., προερχόμενα αποκλειστικά από ιδιωτικές χορηγίες. Ωστόσο, δεν θα μάθουμε ποτέ ποιοι ήταν οι χορηγοί αυτοί ούτε το ύψος της συνεισφοράς του καθενός, καθώς με γνωματεύσεις τους τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, όσο και η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου, έβαλαν ταφόπλακα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που δρομολογούσαν οι βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών για το Ταμείο, επικαλούμενοι παραβίαση προσωπικών δεδομένων».