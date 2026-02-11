Έρευνα: Διατηρει τη θετική δυναμική η κυπριακή οικονομία

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ο οποίος κατασκευάζεται και εκτιμάται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,9% τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία.



Η άνοδος αυτή έπεται των ετήσιων αυξήσεων 3,1% και 3,2% που καταγράφηκαν τον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο του 2025, αντίστοιχα.



Παρά την ήπια υποχώρηση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης του σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, ο ΣΠΟΔ παραμένει θετικός, αντανακλώντας συνολικά ευνοϊκές εξελίξεις στην πλειονότητα των συνιστωσών του.

Ειδικότερα, θετικοί ετήσιοι ρυθμοί μεγέθυνσης καταγράφηκαν στον (προσαρμοσμένο ως προς τη θερμοκρασία) όγκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, στις τουριστικές αφίξεις, και στο λιανικό εμπόριο.

Επίσης, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent τον Ιανουάριο κατέγραψε σημαντική μείωση έναντι του αντίστοιχου μήνα τον προηγούμενο έτος, ενώ ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στη ζώνη του ευρώ παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026. Αντίθετα, ο ΔΟΚ στην Κύπρο κατέγραψε επιδείνωση, σε ετήσια βάση, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την υποχώρηση του επιχειρηματικού κλίματος στον τομέα των υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, στον τομέα της μεταποίησης.

Συνολικά, η θετική ετήσια επίδοση του ΣΠΟΔ τον Ιανουάριο υποδηλώνει ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να κινείται σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, παρά τις συνεχιζόμενες εξωτερικές αβεβαιότητες που απορρέουν από τη διεθνή οικονομική συγκυρία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.



Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του ΣΠΟΔ, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΣΠΟΔ.