Η Aegean airlines επανέρχεται στην Πάφο από τον Ιούλιο του 2026

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Επενδύει στην επέκταση του δικτύου της και διευρύνει την δραστηριότητάς της, προσθέτοντας το δρομολόγιο Πάφος - Αθήνα.

Η απόφαση της Aegean για επανέναρξη πτήσεων από και προς την Πάφο γνωστοποιήθηκε στο πλαίσιο συνάντησης χτες 11 Φεβρουαρίου του 2026 στην Πάφο του προέδρου και στελεχών της ΕΤΑΠ με στελέχη της Aegean Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ η Aegean στο πλαίσιο της διαρκούς παρουσίας της στην Κύπρο, επενδύει στην επέκταση του δικτύου της και διευρύνει την δραστηριότητάς της, προσθέτοντας το δρομολόγιο Πάφος - Αθήνα.

Μέσα στο πλαίσιο της συνάντησης με τα στελέχη της Aegean έγινε μια εκτενής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με προωθητικές και άλλες κοινές ενέργειες που αφορούν την γνωστοποίηση των δρομολογίων και στήριξη της παρουσίας της Aegean στην Πάφο.

Συγκεκριμένα, από τις 3 Ιουλίου 2026, η Πάφος θα συνδέεται με την Αθήνα με τρείς εβδομαδιαίες πτήσεις προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο αυξημένη προσβασιμότητα στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό δίκτυο της Aegean Airlines και σε χώρες πηγές τουρισμού όπως την Γερμανία, Βόρειες χώρες κ.α.

H ΕΤΑΠ καλωσορίζει τις πτήσεις και ευελπιστεί ότι στο άμεσο μέλλον η Aegean θα επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου.

