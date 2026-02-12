Στο στόχαστρο η Υπηρεσία Θήρας: Νυχτοβάτες έκαψαν υπηρεσιακά οχήματα - Καταγγελίες για κενά ασφαλείας, «ξέφραγο αμπέλι» (φώτος)

Νέος κύκλος έντασης ανοίγει στην Υπηρεσία Θήρας μετά τους εμπρησμούς δύο υπηρεσιακών οχημάτων σε χώρο κλιμακίου στην Ευρύχου, με τη συντεχνία των ωρομίσθιων θηροφυλάκων να κάνει λόγο για «σοβαρά κενά ασφαλείας», «διοικητικές ευθύνες» και συνθήκες που παραπέμπουν σε «ξέφραγο αμπέλι».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κλάδου Ωρομισθίων Θηροφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, οι δράστες έδρασαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καταστρέφοντας ολοσχερώς δύο οχήματα της Υπηρεσίας που βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων ενεργειών, καθώς –όπως αναφέρεται– μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε καεί όχημα συναδέλφου τους στην Πάφο, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν καταγράφηκαν αντίστοιχες επιθέσεις στο Λιμνί και στη Λεμεσό.

Η συντεχνία τονίζει ότι οι εμπρησμοί δεν συνιστούν απλώς φθορά κρατικής περιουσίας, αλλά «ευθεία επίθεση στο δημόσιο συμφέρον, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό του τόπου», επισημαίνοντας πως κάθε όχημα που τίθεται εκτός λειτουργίας αποδυναμώνει την επιχειρησιακή δυνατότητα της Υπηρεσίας στην ύπαιθρο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ:

Οι "γνωστοί-άγνωστοι" κακοποιοί που λυμαίνονται την κυπριακή ύπαιθρο, έδρασαν πάλι εναντίον της Υπηρεσίας Θήρας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κακοποιοί στοιχείωναν στάχτη και αποκαΐδια δύο οχήματα της Υπηρεσίας μας, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε χώρο κλιμακίου στην Ευρύχου.

Ακόμα ένα περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα, αφού μόλις την περασμένη εβδομάδα και πάλι εγκληματίες έκαψαν και κατέστρεψαν ολοσχερώς όχημα συναδέλφου μας στην Πάφο, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν είδαμε να καταστρέφονται υπηρεσιακά οχήματα και στη Λεμεσό.

Πρέπει να γίνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση: Η καταστροφή των οχημάτων της Υπηρεσίας Θήρας δεν είναι απλώς μια φθορά κρατικής περιουσίας. Είναι ευθεία επίθεση στο Δημόσιο Συμφέρον, στο Περιβάλλον και στον Πολιτισμό του τόπου μας. Κάθε όχημα που βγαίνει εκτός μάχης, αποδυναμώνει την προστασία της βιοποικιλότητας, του θηραματικού πλούτου και της ασφάλειας στην ύπαιθρο. Οι δράστες δεν καίνε σίδερα καίνε την ασπίδα προστασίας της κυπριακής φύσης.

Έχουμε καταδικάσει κάθε περίπτωση τέτοιων ενεργειών εναντίον μελών μας και της Υπηρεσίας ολόκληρης, αλλά αυτό από μόνο του δεν περιορίζει ούτε επιλύει το πρόβλημα. Χρειάζεται συστράτευση.

Καλούμε όποιον πολίτη έχει στοιχεία ή γνωρίζει ποιοι μπορεί να ευθύνονται για αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, να τα δώσει άμεσα στις Αρχές, έστω και ανώνυμα. Η σιωπή είναι συνενοχή στο έγκλημα κατά του τόπου μας. Ως Συντεχνία, στηρίζουμε και επιδιώκουμε τη στενή συνεργασία με την Αστυνομία για την εξιχνίαση των εμπρησμών και τη σύλληψη των δραστών.

Επαναλαμβάνουμε για ακόμα μία φορά προς όλους τους αρμόδιους και ιδιαίτερα τη Διοίκηση της Υπηρεσίας να ακούσει, να διαβουλευτεί και να συνεργαστεί με τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις που δέχεται από τους εγκληματίες.

Δυστυχώς, επαληθεύμαστε ως Κλάδος Ωρομίσθιων Θηροφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, αφού κατ’ επανάληψη προειδοποιήσαμε τη Διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας στους χώρους φύλαξης υπηρεσιακών οχημάτων.

Σημειώνουμε ότι ο χώρος που έγινε το χθεσινό ολοκαύτωμα είναι "Ξέφραγο αμπέλι", χωρίς περίφραξη και κάμερες ασφαλείας, πράγμα για το οποίο προειδοποιήσαμε γραπτώς τη Διοίκηση πριν από τρία χρόνια.

Εμείς είμαστε εύλογα πεπεισμένοι ότι οι εγκληματίες και λαθροθήρες δρουν χωρίς φόβο και αναστολές, στη βάση πληροφοριών που λαμβάνουν από διεφθαρμένα άτομα εντός της Υπηρεσίας.

Δυστυχώς, η Διοίκηση της Υπηρεσίας μας επιλέγει των δηλώσεων μας, απαντά ότι κινούμε "Προσωπική" και "Δημητριακού το κάμα". Ζητά γραπτώς από εμάς να κάνουμε πράξεις και όχι μόνο λόγια. Ζητά επίσης να αποσύρουμε την Αστυνομία για τη διαφθορά εντός της Υπηρεσίας.

Εδώ οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι, χωρίς να υπάρχει αντίφαση: Η Αστυνομία έχει ρόλο στην εξιχνίαση των εγκλημάτων (εμπρησμών). Όμως:

Κύριε Προϊστάμενε της Υπηρεσίας Θήρας, είναι δική σου δουλειά η πάταξη της εσωτερικής διαφθοράς εντός του οίκου σου και όχι της Αστυνομίας, όπως μας είπατε την περασμένη εβδομάδα με επιστολή σου. Η Αστυνομία κινείται από το δικό της βήμα. Μην μετακυλάς τις δικές σου διοικητικές ευθύνες σε άλλες υπηρεσίες. Κατανοούμε η προσπάθεια σου με την πρόσφατη γραπτή απάντησή σου στη Συντεχνία μας, όπου ανέφερα προσπαθείς να δείξεις ότι η Υπηρεσία θίγεται είναι "Αγγελική πλασμένη".

Κύριε Προϊστάμενε, αναμένουμε να δούμε πράξεις της δικής σας ηγεσίας αντί συγχορών οργανισμών εγκλήματος και μετά θα πάρουμε το καλό παράδειγμα από εσάς. Πόσο στο Καλώς τότε και εσωστρέφεια δεν λύνουν τα προβλήματα. Με την άκριτη εξάρτησή σας εναντίον των εργαζομένων της πρώτης γραμμής, μόνο ολέθρια αποτελέσματα θα έχουμε και εσείς πρώτοι θα είστε αποδέκτες.

Οι εγκληματίες και οι λαθροθήρες έχουν προβάρει και μας αποδεικνύουν κάθε μέρα τα νοσηρά έργα τους. Πείτε μας αν υπάρχει ή υπήρξε οποιοσδήποτε επιμερισμός ευθύνης για τα ανύπαρκτα (και επίσημα που δεχόμαστε καθημερινά από τους κυνηγούς).

Εσείς, κύριε Προϊστάμενε, μας δηλώσατε με στόμφο ότι "δεν φοβάστε την αλήθεια". Σας καλούμε δημόσια να μας πείτε ποια είναι η δική σας αλήθεια, που εμείς δεν γνωρίζουμε.

Προς τους συναδέλφους μας στην πρώτη γραμμή: Η ΙΣΟΤΗΤΑ είναι και θα παραμείνει η φωνή προστασίας σας, δεν έχετε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό σας, διεκδικώντας την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια που σας αξίζει, μέχρι να δικαιωθείτε.

Κλάδος Ωρομίσθιων Θηροφυλάκων

Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ