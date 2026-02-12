Υπουργός Δικαιοσύνης για μη ανανέωση άδειας εταιρείας στοιχημάτων: «Τρόπος να χτυπηθεί το οργανωμένο έγκλημα» - Τι είπε για την Annie Alexui

Το οργανωμένο έγκλημα έχει νομιμοφανείς επιχειρήσεις και ο στόχος είναι να χτυπήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα».

Πρόσθεσε ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί «με συλλογική προσπάθεια, όχι μόνο της Αστυνομίας, αλλά και της ΜΟΚΑΣ και του Φόρου Εισοδήματος και άλλων Υπηρεσιών που είτε αδειοδοτούν είτε έχουν υποχρέωση ελέγχου».

Ερωτηθείς για τη μη ανανέωση της άδειας της εταιρείας στοιχημάτων BookieCo, που σχετίζεται με 47χρονο γνωστό επιχειρηματία ο οποίος τέθηκε υπό σύλληψη μετά τους πυροβολισμούς στη Λάρνακα, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «η αρμόδια Αρχή ανέστειλε τις άδειες και δεν γνωρίζω τον λόγο αλλά πολύ πιθανόν να σχετίζεται με τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος». Πρόσθεσε ότι ανοίγει και ένας άλλος δρόμος πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος, λέγοντας ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη λειτουργία νομιμοφανών επιχειρήσεων. «Αυτός», είπε, «είναι ένας τρόπος να χτυπηθεί το οργανωμένο έγκλημα».

Annie Alexui

Κληθείς να απαντήσει κατά πόσον θα διερευνηθούν οι καταγγελίες και οι ισχυρισμοί της Annie Alexui, ο κ. Φυτιρής απάντησε ότι «θα διερευνηθούν, απλώς αναζητούμε και θα βρούμε τον τρόπο ώστε να γίνει θεσμικά η παράδοση των στοιχείων ώστε να εξεταστούν με τον τρόπο που πρέπει».

Επανέλαβε δε ότι δεν μπορεί να γίνει παράδοση στοιχείων μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ή τηλεφωνικά. «Για αυτό προσπαθούμε», είπε, «και σύντομα θα βρούμε τον τρόπο ώστε η κ. Φωτίου που κατέχει στοιχεία να τα παραδώσει με ασφάλεια για να διερευνηθούν βάσει των νόμων του κράτους».

Ακολούθως τόνισε ότι δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι αλήθεια ή ότι δεν είναι αλήθεια τα όσα ισχυρίζεται η κ. Φωτίου. «Μπορεί», όπως είπε, «να αναφέρονται ονόματα για τα οποία να μη στοιχειοθετείται υπόθεση εναντίον τους».

Από την άλλη πλευρά, τόνισε, υπάρχει και μια ανθρώπινη διάσταση, περιγράφει τη δική της ζωή και εάν πράγματι αληθεύουν, τότε πρόκειται για μια άλλη διάσταση που προκαλεί και θλίψη.

Συνεχίζοντας είπε ότι δόθηκε πολιτική οδηγία από τον ίδιο ως υπουργός Δικαιοσύνης αλλά και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να εξεταστούν όλες οι πληροφορίες που αναφέρει η κ. Φωτίου, με τον τρόπο που προβλέπουν οι κανονισμοί και οι νόμοι και αν υπάρχουν στοιχεία και αν στοιχειοθετείται κάποια υπόθεση τότε αυτή να οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου.

Κληθείς να απαντήσει εάν είναι έτοιμες οι Αρχές να διερευνήσουν και τις καταγγελίες που αφορούν μέλη της Αστυνομίας και άλλων κρατικών υπηρεσιών, ο κ. Φυτιρής απάντησε ότι «ήμουν 40 χρόνια στη δημόσια υπηρεσία, στον Στρατό, και έβλεπα ότι σε κάθε οργανισμό υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι ευάλωτοι στο εύκολο και το μαύρο χρήμα και παρανομούν ή μπλέκονται με τον υπόκοσμο». Πρόσθεσε δε ότι «και η Αστυνομία είναι ένας οργανισμός που στελεχώνεται από ανθρώπους και στις 5-6 χιλιάδες άτομα θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι παρανομούν και δεν σκέφτονται το καθήκον αλλά πώς θα βγάλουν λεφτά». Σημείωσε επίσης ότι ο στόχος είναι αυτά τα άτομα να τεθούν εκτός του Σώματος για να μείνει η Αστυνομία καθαρή και να κάνει αυτό που της έχει αναθέσει η κοινωνία.

Κεντρικές Φυλακές

Ερωτηθείς για το οργανωμένο έγκλημα που δρα μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι γίνεται παταχθεί το φαινόμενο και ανέφερε ότι αυτός είναι ο στόχος που εξυπηρετεί η δημιουργία του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος.

Διευκρίνισε ότι μέχρι την κατασκευή νέου σωφρονιστικού ιδρύματος η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να προβεί σε μέτρα στις υφιστάμενες Φυλακές ώστε να είναι απομονωμένες και να είναι πράγματι κλειστή φυλακή. «Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε, «είναι το σύστημα που μπλοκάρει τα σήματα των κινητών τηλεφώνων, το οποίο θα είναι έτοιμο σε 2-3 μήνες».

Εξήγησε δε ότι οι Αρχές αυτή τη στιγμή έχουν σύστημα εντοπισμού του κινητού τηλεφώνου που τίθεται σε λειτουργία εντός των Κεντρικών Φυλακών αλλά δεν έχουν σύστημα απενεργοποίησης του σήματος.

Νομική Υπηρεσία: «Αξιολογούνται οι δηλώσεις Φωτίου»

Στο μεταξύ, η Νομική Υπηρεσία διευκρινίζει πως δεν έχει να προσθέσει κάτι περαιτέρω στις πρωινές της τοποθετήσεις, σημειώνοντας τα εξής:

«Αξιολογούνται τα όσα αναφέρονται στα διάφορα βίντεο που αναρτώνται από την κυρία Φωτίου, σε πλήρη συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως καθώς και την Αστυνομία. Στη συνέχεια, και αφού ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, θα ενεργήσουμε ανάλογα. Στο παρόν στάδιο, δεν μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη δήλωση ή λεπτομέρεια».