Νομική Υπηρεσία - Αστυνομία: Ψαχνουν μηχανισμούς για κατάθεση από Annie Alexoui

Τον σωστό μηχανισμό μέσω του οποίου θα ληφθεί κατάθεση από την Ιωάννα Φωτίου, σε σχέση με τα όσα αναφέρει σε αναρτήσεις της σε προσωπικούς της λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα Annie Alexoui, αναζητούν Νομική Υπηρεσία και Αστυνομία.

Αρμόδια πηγή από τη Νομική Υπηρεσία ανέφερε στον «Π» ότι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν, με την Ιωάννα Φωτίου να μην βρίσκεται στην Κύπρο, αναζητείται η φόρμουλα για να μπορέσει να καταθέσει, σε σχέση με τους ισχυρισμούς της που αφορούν είτε την ίδια είτε πρόσωπα και πράγματα εντός της Αστυνομίας καθώς και για όσα αναφέρει για πρόσωπα του υποκόσμου. Με βάση τα πιο πάνω, και σε συνέχεια της χθεσινής τοποθέτησης του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, προκύπτει ότι η απόφαση είναι να ληφθεί κατάθεση από την καταγγέλλουσα (σ.σ. «Annie Alexoui») και στη συνέχεια να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί της.

Για να καταστεί ωστόσο εφικτό να ληφθεί κατάθεση από την Annie πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως στον «Π», σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να υποβληθεί εκ μέρους των διωκτικών Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικό αίτημα προς τη Ρωσία, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από σαφή και τεκμηριωμένη έκθεση για τους λόγους για τους οποίους ζητείται να καταθέσει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η έγκριση του αιτήματος επαφίεται στις ρωσικές Αρχές και αν και εφόσον τελικά εγκριθεί, τότε θα μπορούν να μεταβούν στη Μόσχα για τον σκοπό αυτό μέλη της κυπριακής Αστυνομίας. Ωστόσο, η οποιαδήποτε κατάθεση δεν θα ληφθεί από τους Κύπριους αστυνομικούς αλλά από τους Ρώσους στην παρουσία και των Κύπριων συναδέλφων τους. Κατά την ίδια διαδικασία, εάν η καταγγέλλουσα επιθυμεί να παραδώσει οποιαδήποτε στοιχεία, όπως έγγραφα, ή ηχογραφήσεις (σ.σ. όπως η ίδια λέει) πάλι θα γίνει με πανομοιότυπο τρόπο.

Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει ακόμη και χωρίς να είναι παρόντα μέλη της κυπριακής Αστυνομίας. Δηλαδή, η κατάθεση από την Annie μπορεί να ληφθεί από Ρώσους αστυνομικούς, κατόπιν ερωτηματολογίου που θα στειλεί από τους Κύπριους ανακριτές. Ακολούθως η καταγέλλουσα θα απαντήσει τις ερωτήσεις στην παρουσία των Ρώσων αστυνομικών οι οποίοι με τη σειρά τους θα διαβιβάσουν την κατάθεση, η οποία ενδεχομένως να συνοδεύεται και από στοιχεία, στην κυπριακή Αστυνομία.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο, η ουσία στο τέλος της ημέρας είναι να ληφθεί με επίσημο τρόπο κατάθεση από την Ιωάννα Φωτίου αλλά και τα στοιχεία που υποστηρίζει ότι κατέχει και να διερευνηθούν με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες όσα ισχυρίζεται, είτε αφορούν την ίδια είτε άλλα, εξίσου σοβαρά ζητήματα.

Την εξέλιξη, σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς της Ιωάννας Φωτίου, προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης σε δηλώσεις του στο κρατικό κανάλι. Ο Κώστας Φυτιρής ανέφερε ότι υπάρχει πρόθεση των Αρχών να λάβουν στοιχεία, «με έναν θεσμικό τρόπο», για τα όσα υποστηρίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πως σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις.

Ο υπουργός είπε ότι ήδη γίνονται κάποιες ενέργειες, ωστόσο δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις για να προχωρήσει η διερεύνηση. Ερωτηθείς για το ποιοι θα κληθούν να διερευνήσουν τα όσα καταγγέλλει η Annie, είπε πως «αυτό θα το δούμε με τη Νομική Υπηρεσία. Ή θα βάλει ανεξάρτητο ερευνητή ή κάποιον που έχει την εμπιστοσύνη της». Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι, χωρίς να έχει ενώπιόν της ή κατάθεση ή συγκεκριμένα στοιχεία. η Νομική Υπηρεσία δεν μπορεί να διορίσει ποινικό ανακριτή στην υπόθεση, κάτι που παραδέχθηκε στις χθεσινές δηλώσεις του και ο υπουργός Δικαιοσύνης, τονίζοντας πως «δεν μπορούν οι θεσμοί μέσω κοινωνικών δικτύων να λαμβάνουν στοιχεία ή καταθέσεις δημόσια. Θα βρεθεί η λύση και σύντομα θα έχουμε νεότερα για την υπόθεση».

Με... Whatsapp

Πάντως η ίδια η Annie, μετά την αναφορά του υπουργού Δικαιοσύνης ότι θα εντοπίσουν τα σάπια μήλα εντός της Αστυνομίας, σε ανάρτησή της, εμφανίστηκε πρόθυμη να στείλει στοιχεία στον υπουργό. «Θα σου στείλω στο Whatsapp βίντεο, ηχογραφήσεις, συζητήσεις με όλους τους αστυνομικούς που ήλθα αντιμέτωπη και τη συμπεριφορά τους... να δεις πώς φέρονται σε υποθέσεις συγκάλυψης φόνου». Στο ίδιο βίντεο είπε ότι «γίνεται να έχω ηχογράφηση που πάω στην Αστυνομία τζαι κρατώ τον σκληρό δίσκο με βίντεο που με... τζαι να μου λαλεί να φύω τζαι να έρτω με την κηδεμόνα μου… τζαι να μου λαλεί να φύω, να πάω στο CID τζαι το CID να μου λαλεί εν κλειστό;»