Υπηρεσία Θήρας: «Ο υπόκοσμος έχει μπει στη λαθροθηρία εδώ και χρόνια» - Τι απαντά για διεφθαρμένα μέλη (ηχητικό)

Σε μια περίοδο έντονης πίεσης βρίσκεται η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, μετά τους διαδοχικούς εμπρησμούς υπηρεσιακών οχημάτων και τις σοβαρές καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας, Πέτρος Αναγιωτός, ανέφερε ότι «ο υπόκοσμος έχει μπει στον χώρο της λαθροθηρίας εδώ και πολλά χρόνια».

Διαβάστε επίσης:

Αναφερόμενος στα περιστατικά των τελευταίων ημερών, με τρία οχήματα να καταστρέφονται μέσα σε μία νύχτα και άλλες επιθέσεις να έχουν προηγηθεί, είπε πως «αν γνωρίζαμε τι ακριβώς συμβαίνει, θα είχαμε ήδη επιτύχει», σημειώνοντας ότι η Υπηρεσία έχει να διαχειριστεί «αρκετά μέτωπα».

Σε σχέση με τις καταγγελίες της συντεχνίας «Ισότητα» για ύπαρξη «σάπιων μήλων» και διαρροή πληροφοριών προς λαθροθήρες, ανέφερε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι «πολύ πιθανό». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως χωρίς συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες καταγγελίες δεν μπορεί να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία και κάλεσε τη συντεχνία να καταθέσει στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθούν.

Όταν του επισημάνθηκε ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας απόλυση υπαλλήλου από την Υπηρεσία Θήρας, απάντησε πως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν υπόνοιες για μέλη του προσωπικού, η Υπηρεσία παρεμβαίνει με τα μέσα που διαθέτει. «Μπορεί να μην τον έδιωξε, αλλά να τον μετακίνησε», είπε.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφάλειας, διευκρίνισε ότι τα οχήματα που κάηκαν βρίσκονταν σε χώρο όπου στεγάζεται υποτμήμα της Υπηρεσίας, χωρίς περίφραξη ή σύστημα παρακολούθησης. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα υποδομών, τα οποία - όπως είπε - παραμένουν παρά τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, έκανε λόγο για «άδικη απαξίωση» του έργου της Υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα δημόσιες τοποθετήσεις παρουσιάζουν κάθε ενέργεια ως ύποπτη ή αναποτελεσματική.

Ακούστε την παρέμβαση του Πέτρου Αναγιωτού στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: