Με POS πλέον οι πληρωμές προστίμων και τελών σε 24 υπηρεσίες της Αστυνομίας

Σε 24 σημεία παγκύπρια τοποθέτησε τερματικές συσκευές POS η Αστυνομία, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των πολιτών για πληρωμές με τραπεζική κάρτα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, στο Αρχηγείο Αστυνομίας έχουν εγκατασταθεί POS στις υπηρεσίες της Τροχαίας Αρχηγείου, στο Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών (CRO), στην ΥΠΕΓΕ, στο Γραφείο Πυροβόλων Όπλων και στο Λογιστήριο.

Παράλληλα, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου, καθώς και στο διαμέρισμα Μόρφου, τερματικά POS έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών (ΑΔΕ), μεταξύ άλλων σε λογιστήρια και γραφεία πυροβόλων όπλων.

Επιπρόσθετα, συσκευές POS έχουν εγκατασταθεί στους Αστυνομικούς Σταθμούς Πόλεως Χρυσοχούς και Κάτω Πύργου.

Όπως διευκρινίζεται, οι πληρωμές μέσω POS θα διενεργούνται κατά τις ώρες λειτουργίας των ταμείων.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού.