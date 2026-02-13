Δεύτερη σύλληψη για την επίθεση σε 24χρονο διανομέα στη Λεμεσό

Έντονες βροχές επηρεάζουν την κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους Λάρνακας-Λευκωσίας και Λεμεσού-Πάφου

Πρόκειται για τη δεύτερη σύλληψη σε σχέση με την υπόθεση καθώς χθες τέθηκε υπό 8ήμερη προσωποκράτηση ένας ακόμη 20χρονος, ενώ αναζητούνται άλλα τέσσερα πρόσωπα.

Διάταγμα 7ήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 20χρονου υπόπτου, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη, σε σχέση με την υπόθεση απαίτησης χρημάτων με απειλές και κλοπής, που διαπράχθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου, όταν 24χρονος διανομέας φαγητού συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στη Λεμεσό.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ 24χρονος διανομέας φαγητού οδηγούσε την μοτοσικλέτα του στην περιοχή Ύψωνα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, ο οδηγός της οποίας φέρεται να του επιτέθηκε και να απαίτησε χρηματική αποζημίωση για τις ζημιές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στο σημείο αφίχθηκαν και άλλα πρόσωπα, που επίσης φέρονται να επιτέθηκαν εναντίον του 24χρονου και να απαίτησαν από εκείνον να δώσει χρήματα στον άλλο μοτοσικλετιστή. Ακολούθως οι ύποπτοι φέρεται να έκλεψαν, από τον διανομέα φαγητού, το κινητό του τηλέφωνο και χρηματικό ποσό πριν τραπούν σε φυγή.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

