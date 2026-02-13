Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χαμηλή ορατότητα και ολισθηρό οδόστρωμα από τις βροχές στους αυτοκινητοδρόμους Λάρνακας-Λευκωσίας και Λεμεσού-Πάφου

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλούν οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται από τις 2:15 το απόγευμα της Παρασκευής (13/02) σε παγκύπρια κλίμακα, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας. Οι καιρικές συνθήκες καθιστούν το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό, ενώ σε αρκετές περιοχές η ορατότητα είναι επικίνδυνα περιορισμένη.

Ιδιαίτερα επηρεασμένοι είναι οι αυτοκινητόδρομοι Λάρνακας–Κοφίνου, Λάρνακας–Λευκωσίας και Λεμεσού–Πάφου, όπου παρατηρείται ροή και συσσώρευση νερού σε διάφορα σημεία του δρόμου, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους, να οδηγούν με χαμηλή και ασφαλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας. Οι οδηγοί καλούνται επίσης να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών, μέχρι την εξομάλυνση των καιρικών συνθηκών.

