Δήμαρχος Λευκωσίας: Σε τροχιά υλοποίησης το Μητροπολιτικό Πάρκο Δυτικής Λευκωσίας και το έργο στο ΣΟΠΑΖ

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Δυτικής Λευκωσίας στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, προσθέτοντας ότι παράλληλα υπάρχουν και εξελίξεις σε ό,τι αφορά το έργο στο ΣΟΠΑΖ.

Αναφορικά με τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Δυτικής Λευκωσίας, στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης, ο Δήμαρχος σημειώνει ότι εντός Μαρτίου θα συνέλθει για δεύτερη φορά η τριμελής Επιτροπή (Κυβέρνηση, Δήμος Λευκωσίας και ΕΒΕΛ) για λήψη αποφάσεων.

«Σε πλήρη συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, ο ΕΟΑ είναι έτοιμος να αναλάβει το έργο των λιμνών κατακράτησης ομβρίων υδάτων στην Έκθεση και κάτω από το αεροδρόμιο Λευκωσίας», προσθέτει ο Δήμαρχος, ενώ σημειώνει και ότι «επικαιροποιείται το κόστος και αναμένεται η συμπερίληψη του κονδυλίου στον κρατικό προϋπολογισμό», αναφέροντας ότι πρόκειται για «καίριο αντιπλημμυρικό έργο για την Έγκωμη και τον Άγιο Δομέτιο, που συζητείται για δεκαετίες και μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης».

Ο κ. Προύντζος αναφέρει, επίσης, ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών την Πέμπτη «επιβεβαίωσε ότι πλέον υπάρχει μεγάλη σύμπνοια, στη βάση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας», ενώ σημειώνει και τη συναντίληψη με τον Σύνδεσμο Εκθετών, το ΕΒΕΛ και το Invest Cyprus για τις μεταβατικές ρυθμίσεις που προτείνονται για αποκατάσταση και εξωραϊσμό του χώρου, προσθέτοντας ότι σύντομα προγραμματίζεται μεγάλη, ανοικτή διαβούλευση με την κοινωνία πριν από την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, καθώς η διαφάνεια αποτελεί βασική πολιτική αρχή.

Παράλληλα, λέει ότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας για το ΣΟΠΑΖ, στη βάση της οποίας ανοίγει ο δρόμος και για την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου, καθώς και ότι έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση για το κόστος των άμεσων εργασιών αποκατάστασης, των κατεδαφίσεων και της άρσης της οχληρίας στον χώρο και αναμένεται η έγκριση του σχετικού κονδυλίου. Προσθέτει ότι συμφωνήθηκε με το ΕΤΕΚ η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την τοπιοτέχνηση του χώρου και ότι εντός Μαρτίου παραδίδεται η πλήρης μελέτη του Τμήματος Δημοσίων Έργων για την αξιολόγηση των περιπτέρων που εισηγείται ο Δήμος Λευκωσίας να διατηρηθούν.

Ακόμα, αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε από το Κέντρο Αριστείας «Φαέθων» του Πανεπιστημίου Κύπρου η αξιολόγηση για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του χώρου με πράσινη ενέργεια από τις οροφές των περιπτέρων που θα παραμείνουν, ενώ κατατέθηκε και στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το ερωτηματολόγιο για την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου, με ρητή συμπερίληψη του Μητροπολιτικού Πάρκου Δυτικής Λευκωσίας ως έργου ζωτικής σημασίας και με απόρριψη της διασύνδεσης της Λεωφόρου Ηρώων στην Έγκωμη με τη Μακεδονίας.

Επίσης, σημειώνει ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση του Υφυπουργείου Πολιτισμού για αξιοποίηση του Περιπτέρου της Ελλάδος και του Hall A για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και αναμένεται σχετική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

ΚΥΠΕ