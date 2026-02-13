Πόσα κόμματα θα έχει η Βουλή τον Μάιο; Αυτή την Κυριακή 15/02 η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση του ΠΟΛΙΤΗ

Η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ ετοιμάζει μια σειρά από τέσσερις δημοσκοπήσεις σε συνεργασία με τη NOVERNA Analytics καταγράφοντας τις τάσεις μέχρι τις βουλευτικές εκλογές.
Αυτή την Κυριακή 15/02 το πρώτο μέρος
• Πόσα κόμματα θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή;
• Η πρόθεση ψήφου
• Οι συσπειρώσεις των κομμάτων
• Πόσο σίγουροι είναι οι πολίτες για τα κόμματα που θα ψηφίσουν;
• Σε ποιες πτυχές της πολιτικής υπερέχει το κάθε κόμμα;
• Ποια Βουλή θέλουν οι πολίτες;
Τη Δευτέρα 16/02 το β΄ μέρος
• Η αξιολόγηση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη
• Τι πιστεύουν οι πολίτες για τον Πρόεδρο σε σχέση με τις απόψεις του για το Κυπριακό;
• Πόσο θεωρούν οι Κύπριοι πως μεταβλήθηκε το ποσοστό της διαφθοράς σε σχέση με τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη;