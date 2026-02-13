Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολίτης News

Πόσα κόμματα θα έχει η Βουλή τον Μάιο; Αυτή την Κυριακή 15/02 η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση του ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ και η Noverna Analytics θα παρουσιάσουν συνολικά τέσσερις δημοσκοπήσεις μέχρι τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου

Η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ ετοιμάζει μια σειρά από τέσσερις δημοσκοπήσεις σε συνεργασία με τη NOVERNA Analytics καταγράφοντας τις τάσεις μέχρι τις βουλευτικές εκλογές.  

 

Αυτή την Κυριακή 15/02 το πρώτο μέρος

• Πόσα κόμματα θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή;

• Η πρόθεση ψήφου

• Οι συσπειρώσεις των κομμάτων

• Πόσο σίγουροι είναι οι πολίτες για τα κόμματα που θα ψηφίσουν;

• Σε ποιες πτυχές της πολιτικής υπερέχει το κάθε κόμμα;

• Ποια Βουλή θέλουν οι πολίτες;

 

Τη Δευτέρα 16/02 το β΄ μέρος

• Η αξιολόγηση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη

• Τι πιστεύουν οι πολίτες για τον Πρόεδρο σε σχέση με τις απόψεις του για το Κυπριακό;

• Πόσο θεωρούν οι Κύπριοι πως μεταβλήθηκε το ποσοστό της διαφθοράς σε σχέση με τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη;

 

 

 

Tags

δημοσκόπησηΔημοσκόπηση

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα