Πόσα κόμματα θα έχει η Βουλή τον Μάιο; Αυτή την Κυριακή 15/02 η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση του ΠΟΛΙΤΗ

Η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ ετοιμάζει μια σειρά από τέσσερις δημοσκοπήσεις σε συνεργασία με τη NOVERNA Analytics καταγράφοντας τις τάσεις μέχρι τις βουλευτικές εκλογές.

Αυτή την Κυριακή 15/02 το πρώτο μέρος

• Πόσα κόμματα θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή;

• Η πρόθεση ψήφου

• Οι συσπειρώσεις των κομμάτων

• Πόσο σίγουροι είναι οι πολίτες για τα κόμματα που θα ψηφίσουν;

• Σε ποιες πτυχές της πολιτικής υπερέχει το κάθε κόμμα;

• Ποια Βουλή θέλουν οι πολίτες;

Τη Δευτέρα 16/02 το β΄ μέρος

• Η αξιολόγηση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη

• Τι πιστεύουν οι πολίτες για τον Πρόεδρο σε σχέση με τις απόψεις του για το Κυπριακό;

• Πόσο θεωρούν οι Κύπριοι πως μεταβλήθηκε το ποσοστό της διαφθοράς σε σχέση με τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη;