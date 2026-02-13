Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στέφθηκε η νέα Βασίλισσα του Καρναβαλιού Αμμοχώστου 2026

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 12 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2026 και κορυφώνονται με τη Μεγάλη Καρναβαλιστική Παρέλαση Αμμοχώστου.

Πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή στέψης της νέας Βασίλισσας του Καρναβαλιού Αμμοχώστου 2026, Αδαμαντίνης Κοσμά, σε ένα πάρτι στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, στο Παραλίμνι. Το σκήπτρο παρέδωσε ο Βασιλιάς του Καρναβαλιού Αμμοχώστου 2025, Άλκης Χρίστου.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Παραλιμνίου Δερύνειας αναφέρει ότι στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος ευχαρίστησε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, το εργατικό προσωπικό καθώς και τους εθελοντές της Καρναβαλικής Ομάδας για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων «μέσω των οποίων σταδιακά το Καρναβάλι Αμμοχώστου μετατρέπεται σε μία μεγάλη εκδήλωση χαράς και ξεγνοιασιάς».

Ο Δήμος, προστίθεται, διοργανώνει και φέτος ένα πλούσιο πρόγραμμα καρναβαλίστικων εκδηλώσεων, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για μικρούς και μεγάλους, συνδυάζοντας παράδοση, ψυχαγωγία, μουσική και καρναβαλικό παλμό.

Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 12 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2026 και κορυφώνονται με τη Μεγάλη Καρναβαλιστική Παρέλαση Αμμοχώστου.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας καλεί όλους τους δημότες και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού Αμμοχώστου 2026 και «να ζήσουν ημέρες χαράς, δημιουργίας και γιορτής, σε ένα καρναβάλι που τιμά την παράδοση και ενισχύει τον κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής».

Πηγή: ΚΥΠΕ

