Δύο χρόνια φυλάκιση για απάτη €10.000 μέσω διαδικτύου στη Λάρνακα

Ποινή φυλάκισης διάρκειας δύο ετών επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σε 27χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης χρηματικού ποσού ύψους €10.000, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Η υπόθεση αφορά τραπεζικό έμβασμα που απέστειλε εταιρεία στη Λάρνακα προς εταιρεία στη Λεμεσό για αγορά οικοδομικών υλικών. Όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, το χρηματικό ποσό δεν κατέληξε στον λογαριασμό της εταιρείας στη Λεμεσό, αλλά μεταφέρθηκε σε τρίτο τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος ανήκε στους δράστες της απάτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, οι δράστες παρενέβησαν παράνομα στη διαδικτυακή επικοινωνία των δύο εταιρειών, αποκτώντας πρόσβαση στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία. Στη συνέχεια, απέστειλαν ψευδές ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στο οποίο περιλάμβαναν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που έλεγχαν οι ίδιοι, εξαπατώντας την εταιρεία στη Λάρνακα.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας στις 28 Ιουνίου 2023 από τη διευθύντρια της εταιρείας που εξαπατήθηκε. Μετά από εκτεταμένες εξετάσεις, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 27χρονου, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 13 Ιουλίου 2025 και τέθηκε υπό τετραήμερη προσωποκράτηση για σκοπούς διερεύνησης.

Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων, η υπόθεση καταχωρήθηκε άμεσα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για εκδίκαση. Το Δικαστήριο, αφού αξιολόγησε τη μαρτυρία που παρουσίασε η Κατηγορούσα Αρχή, έκρινε τον 27χρονο ένοχο για τα αδικήματα της εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για τα αδικήματα αυτά επιβλήθηκαν συντρέχουσες ποινές φυλάκισης διάρκειας 12 και 24 μηνών αντίστοιχα, με τη συνολική ποινή να ανέρχεται σε δύο χρόνια φυλάκιση.