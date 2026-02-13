Προσοχή για «ρομαντικές» επενδυτικές απάτες ενόψει Αγίου Βαλεντίνου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) αποτελεί μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση των λεγόμενων romance scams, συμμετέχοντας σε εκστρατεία ενημέρωσης του IOSCO που «τρέχει» με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Εκστρατεία με φόντο τον Άγιο Βαλεντίνο

Όπως αναφέρει η ΕΚΚ, η εκστρατεία του διεθνούς οργανισμού IOSCO εστιάζει στις ολοένα και πιο εξελιγμένες μορφές απάτης επενδύσεων μέσω συναισθηματικής εκμετάλλευσης, οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν σοβαρά το οικονομικό μέλλον των πολιτών. Η πρωτοβουλία έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού, προκειμένου να αναγνωρίζει εγκαίρως τις παγίδες που στήνουν επιτήδειοι εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη για συντροφικότητα ή εμπιστοσύνη.





Πώς δρουν οι απατεώνες

Οι συγκεκριμένες μορφές απάτης είναι γνωστές διεθνώς ως romance scams, crypto investment scams, financial grooming ή «pig butchering» και βασίζονται σε μια μεθοδική, μακροχρόνια στρατηγική εξαπάτησης, το λεγόμενο «long con».

Οι δράστες συνήθως προσεγγίζουν τα θύματα μέσω μηνυμάτων από άγνωστους αριθμούς, εφαρμογών γνωριμιών και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, χτίζοντας σταδιακά σχέση εμπιστοσύνης και παρουσιάζοντας μια υποτιθέμενη φιλική ή ρομαντική σχέση, ή ακόμη και ρόλο «οικονομικού μέντορα».

Αφού εδραιωθεί η εμπιστοσύνη, ακολουθεί η «παγίδα» των επενδυτικών ευκαιριών, με τους απατεώνες να προωθούν δήθεν προσοδοφόρες επενδύσεις και να κατευθύνουν τα θύματα σε επαγγελματικά σχεδιασμένες, αλλά παραπλανητικές ιστοσελίδες ή εφαρμογές που μιμούνται νόμιμες επενδυτικές πλατφόρμες. Συχνά, όταν έχουν ήδη επενδυθεί σημαντικά ποσά –ακόμη και οι αποταμιεύσεις μιας ζωής– οι δράστες εξαφανίζονται μαζί με τα χρήματα.

Φαινόμενο δεκάδων δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με τον IOSCO, οι απάτες αυτού του τύπου εκτιμάται ότι έχουν προκαλέσει ζημιές δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, αποτελώντας μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές χρηματοοικονομικής απάτης διεθνώς. Η διεθνής διάσταση του φαινομένου καταδεικνύει την ανάγκη για συντονισμένη δράση από εποπτικές αρχές και οργανισμούς ανά τον κόσμο, αλλά και για εντατικοποίηση των προσπαθειών ενημέρωσης των επενδυτών.

Συστάσεις προς το κοινό

Η ΕΚΚ υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης του κοινού. Μέσα από τη συμμετοχή της στην εκστρατεία, επιδιώκει να ενισχύσει την αναγνώριση των προειδοποιητικών ενδείξεων απατών επενδύσεων μέσω αισθηματικής προσέγγισης, να ενθαρρύνει το επενδυτικό κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή σε μη ζητηθείσες επενδυτικές προτάσεις και να ενδυναμώσει τους πολίτες με τις γνώσεις που χρειάζονται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους οικείους τους.

Με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η ΕΚΚ καλεί το κοινό να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, να αναγνωρίζει τα σημάδια τέτοιων υποθέσεων και να μοιράζεται την πληροφόρηση με το περιβάλλον του, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική πρόληψη και στην προστασία περισσότερων πολιτών.

Το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας συμπυκνώνεται στη φράση: «Προστατεύστε την καρδιά σας και τα χρήματά σας»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο που παραθέτει η ΕΚΚ στην ανακοίνωσή της ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Τύπου της Επιτροπής.