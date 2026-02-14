Εθνική Φρουρά: Νέος πονοκέφαλος με αποστρατείες

Το Διοικητικό Δικαστήριο δικαίωσε άλλους δύο ανώτερους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς ακυρώνοντας την απόφαση του Ανώτερου Συμβουλίου Κρίσεων να αποστρατευτούν. Η εν λόγω απόφαση προστίθεται σε μια σειρά από άλλες παρόμοιες αποφάσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα την καταβολή χιλιάδων ευρώ στους στρατιωτικούς που δικαιώνονται, ως αποζημίωση για τις αποφάσεις που λήφθηκαν και ακυρώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις.

Η τελευταία περίπτωση αφορά προσφυγή για αποστρατείες που έγιναν τον Μάρτιο του 2019 και η προσφυγή καταχωρίσθηκε από τους Στέλιο Νεοφύτου, Χριστόδουλο Αραούζο, Κωνσταντίνο Νεοκλέους και Κυριάκο Κυριακίδη. Όλοι οι αιτητές μετά την αποφοίτησή τους από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων διορίστηκαν στον κυπριακό στρατό. Οι αιτητές Νεοφύτου και Αραούζος προήχθησαν μέχρι τον βαθμό του ταξιάρχου και πριν την αφυπηρέτησή τους τους απονεμήθηκε ο τιμητικός βαθμός του υποστράτηγου. Οι αιτητές Νεοκλέους και Κυριακίδης προήχθησαν μέχρι τον βαθμό του συνταγματάρχη και πριν την αφυπηρέτησή τους τούς απονεμήθηκε ο τιμητικός βαθμός του ταξιάρχου. Το 2019 το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών έκρινε τους αιτητές ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους.

Και οι τέσσερις καταχώρισαν προσφυγές στο Διοικητικό Δικαστήριο το οποίο με απόφασή του ημερομηνίας 20/02/2020 τις απέρριψε. Ακολούθως καταχώρισαν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, με απόφαση ημερομηνίας 12/03/2025 παραμέρισε την πρωτόδικη απόφαση και διέταξε επανεκδίκαση υπό νέα σύνθεση.

Η υπόθεση επανεκδικάστηκε με το Διοικητικό Δικαστήριο να εκδίδει την απόφασή του στις 11 Φεβρουαρίου 2026 και να δικαιώνει δύο από τους τέσσερις αιτητές. Κατά την επανεκδίκαση, το δικαστήριο εξέτασε το νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως τον Κανονισμό 38(8) των περί Αξιωματικών Κανονισμών, που προβλέπει ότι η κρίση περί «ευδοκίμου τερματισμού» πρέπει να στηρίζεται σε λόγους δημοσίου συμφέροντος και να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συνολική σταδιοδρομία, τη δυνατότητα περαιτέρω προσφοράς, τα έτη παραμονής στον βαθμό και την ηλικία του αξιωματικού.

Στα πρακτικά του Ανώτερου Συμβουλίου Κρίσεων, η αιτιολογία για όλους τους αιτητές ήταν ουσιαστικά πανομοιότυπη: η παραμονή τους στο στράτευμα δεν επέτρεπε την ανέλιξη κατώτερων αξιωματικών και η αποχώρησή τους εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο ανανέωσης της ηγεσίας και αποσυμφόρησης της ιεραρχικής «πυραμίδας».

Το δικαστήριο διαπίστωσε, ωστόσο, διαφοροποιήσεις στην ατομική αξιολόγηση των αιτητών. Στην περίπτωση των Νεοφύτου και Νεοκλέους κρίθηκε ότι δεν προκύπτει από τα πρακτικά πως αξιολογήθηκε ουσιαστικά η «δυνατότητα για περαιτέρω προσφορά» τους, όπως απαιτεί ο Κανονισμός. Η απόφαση φαίνεται να στηρίχθηκε αποκλειστικά στην ανάγκη προαγωγών νεότερων αξιωματικών, χωρίς ειδική και τεκμηριωμένη αναφορά στα προσωπικά δεδομένα των δύο.

Αντιθέτως, για τους Αραούζο και Κυριακίδη το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε επαρκέστερη αιτιολόγηση. Στα πρακτικά αναφερόταν και η θέση τους στην επετηρίδα, η οποία δεν επέτρεπε περαιτέρω ανέλιξη, δεδομένης της ηλικίας αφυπηρέτησής τους. Συνεπώς, κρίθηκε ότι η διοίκηση προέβη σε ουσιαστική στάθμιση των σχετικών παραγόντων.

Με βάση τα πιο πάνω, οι προσφυγές των Νεοφύτου και Νεοκλέους έγιναν δεκτές και οι αποφάσεις που τους αφορούσαν ακυρώθηκαν. Αντίθετα, οι προσφυγές των Αραούζου και Κυριακίδη απορρίφθηκαν.

Περιμένουν τη Νομική Υπηρεσία

Στο Υπουργείο Άμυνας περιμένουν ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία σε ό,τι αφορά τις παραπέρα ενέργειες για τους δύο αξιωματικούς που δικαιώθηκαν. Με δεδομένο ότι και οι δύο αξιωματικοί έχουν ξεπεράσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, το επικρατέστερο σενάριο είναι να ξεκινήσει διαβούλευση για συμβιβασμό και αποζημίωση των επηρεαζομένων. Σε τέτοια περίπτωση, για την αποζημίωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η διαφορά του μισθού που θα λάμβανε ο επηρεαζόμενος αξιωματικός σε σχέση με την σύνταξή του, σε συνάρτηση με τα χρόνια που μεσολάβησαν από το 2019 και την απόφαση για να αποστρατευτεί.