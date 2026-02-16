ECOFIN: Στρατηγική ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς - Αποταμιεύσεις, επενδύσεις και συντάξεις στο επίκεντρο της Κυπριακής Προεδρίας

Την ομόφωνη υποστήριξη από τα κράτη μέλη για επιτάχυνση της διαδικασίας προόδου για την ενιαία αγορά, επανέλαβε διπλωματική πηγή που ενημέρωσε τον Τύπο στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα ενόψει της συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών των "27" (ECOFIN) στο επίκεντρο της οποίας θα είναι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και της ανταγωνιστικότητας.

Η συνάντηση, η οποία θα διαρκέσει μισή ημέρα, αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο μια σειρά από κρίσιμα θέματα, με στόχο την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ετοιμότητας των κρατών μελών.

Κεντρικό κομμάτι της ατζέντας που αφορά την ανταγωνιστικότητα, η ενίσχυση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, με επικέντρωση στο προτεινόμενο πακέτο επικουρικών συντάξεων, το οποίο αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ένωσης για την αξιοποίηση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων και την υποστήριξη μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

Διπλωματική πηγή που ενημέρωσε τον Τύπο, επανέλαβε την ομόφωνη υποστήριξη μεταξύ των ηγετών για την επιτάχυνση της διαδικασίας που τόνισε από πλευράς του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στην άτυπη Σύνοδο του Άλντεν Μπίσεν την περασμένη Πέμπτη, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας των πολιτών και την προώθηση της πραγματικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πακέτο επικεντρώνεται στην αύξηση της χρήσης επικουρικών συντάξεων, στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης των συνταξιοδοτικών προϊόντων και στην ενίσχυση της συμβολής των συνταξιοδοτικών ταμείων στην οικονομία.

Όπως επισήμανε η διπλωματική πηγή, η Κυπριακή Προεδρία εργάζεται πάνω στα διάφορα νομοθετικά θέματα που προκύπτουν από τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις, ένα από τα οποία και οι συντάξεις.

«Στην ομάδα εργασίας, σκοπεύουμε να επιτύχουμε πρόοδο σε τεχνικό επίπεδο, έχοντας μια προσέγγιση του πακέτου στο σύνολό του, και στην προσέγγιση της ολοκλήρωσης του πακέτου, οπότε θέλουμε η πρόοδος να είναι ισόρροπη καθώς προχωράμε. Τούτου λεχθέντος, νομίζω ότι είναι, εννοώ, ως Προεδρία, κάνουμε το καλύτερο δυνατό», ανέφερε.

«Ταυτόχρονα, νομίζω ότι υπάρχει μια αναγνώριση γύρω από το τραπέζι από όλα τα κράτη μέλη ότι αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε», τόνισε, κάνοντας λόγο για έναν τομέα που θα αξιοποιήσει τις επενδύσεις, θα βοηθήσει το λιανικό εμπόριο και την ανάπτυξη.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική αναγνώριση ότι όλοι πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτό, και, φυσικά, αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει ήδη συζητηθεί και θα συζητηθεί στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω ότι υπάρχει μια ανανεωμένη προθυμία από όλους να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος. Έτσι, ως Προεδρία, νομίζω ότι θα επιτύχουμε, θα είμαστε σε θέση να επιτύχουμε πρόοδο,» τόνισε η ίδια πηγή.

Στην ατζέντα και η επικαιροποίηση των Συστάσεων για την Οικονομική Πολιτική της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι Υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να συζητήσουν και θα επιδιώξουν να εγκρίνουν τις συστάσεις του Συμβουλίου για το 2026, οι οποίες αφορούν τα βασικά ζητήματα για τη λειτουργία της ευρωζώνης.

Οι συστάσεις αυτές θα διαβιβαστούν στη συνέχεια για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συντονισμένη οικονομική πολιτική και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, και θα αποτελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την πρόταση για τον ετήσιο προϋπολογισμό που θα φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συνάντηση θα περιλαμβάνει επίσης την έγκριση στοχευμένων τροποποιήσεων για τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λιθουανίας, καθώς και μια σύσταση για την εθνική ρήτρα διαφυγής της Αυστρίας, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας. Οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης την εφαρμογή των κανονισμών που αφορούν την οικονομική βοήθεια και την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας των κρατών μελών.

Επιπλέον, αναμένεται και από μεριάς Κομισιόν, η παρουσίαση ενός οδικού χάρτη μέχρι το 2027, ο οποίος θα περιγράφει τα βήματα και τις προθεσμίες για την υλοποίηση των στόχων της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Ο χάρτης αυτός θα συζητηθεί στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, με στόχο την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ