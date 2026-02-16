Διοικητική έρευνα εναντίον συντεχνιακού της Υπηρεσίας Θήρας για δηλώσεις στο ΡΙΚ – Προσπάθεια φίμωσης καταγγέλλει η ΙΣΟΤΗΤΑ

Για «ευθεία προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού» στελέχους της που εργάζεται στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, κάνει λόγο η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, ζητώντας από την Υπηρεσία να ανακαλέσει την εντολή για έναρξη διοικητικής έρευνας εναντίον του.

Σε ανοικτή επιστολή προς τον Παντελή Χατζηγέρου, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα αναφέρει ότι «με έκπληξη, αλλά και έντονο προβληματισμό», έλαβε γνώση της σημερινής επιστολής του κ. Χατζηγέρου, μέσω της οποίας δίνει οδηγίες σε Ανώτερο Θηροφύλακα να προχωρήσει σε διερεύνηση αναφορών που έγιναν στην απογευματινή εκπομπή του ΡΙΚ «pm» στις 13 Φεβρουαρίου 2026, με σκοπό να εξεταστεί εάν προκύπτουν «πειθαρχικά παραπτώματα». Μάλιστα, προσθέτει, «ζητάτε τα αποτελέσματα να κοινοποιηθούν απευθείας στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας».

«Η ενέργειά σας αυτή, η οποία στρέφεται κατά του Προέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου Ωρομίσθιων Θηροφυλάκων, Απόστολου Μούζουρα και Αξιωματούχου του ΔΣ της Συντεχνίας μας, για δηλώσεις που έκανε υπό τη συνδικαλιστική του ιδιότητα, αποκαλύπτει μια επικίνδυνη παρανόηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και συνιστά ευθεία προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού», επισημαίνει η Ισότητα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «ο διαχωρισμός των ρόλων είναι απόλυτος. Όταν ο κ. Μούζουρας — και κάθε συνδικαλιστής — εκτελεί την υπηρεσία του στο πεδίο, υπακούει στις νόμιμες διαταγές ως πειθαρχημένο στέλεχος», αναφέρει. «Όταν, όμως, τοποθετείται δημόσια ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων, δεν ενεργεί ως υφιστάμενος που τελεί υπό την έγκρισή σας, αλλά ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος που ασκεί το αναφαίρετο δικαίωμα της κριτικής και της προάσπισης των συμφερόντων των συναδέλφων του», υπογραμμίζει.

«Αντί, λοιπόν, η Διοίκηση και εργοδοτική πλευρά να αναλώνεται σε κυνήγι μαγισσών και στην προσπάθεια επίδειξης ισχύος απέναντι σε όσους αναδεικνύουν τα προβλήματα, θα ανέμενε κανείς να επικεντρωθεί στην ουσία αυτών που καταγγέλλει η Συντεχνία μας», αναφέρει η Ισότητα.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα αναφέρει ότι «δεν κάμπτεται από πειθαρχικές απειλές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές», επισημαίνοντας ότι «οι δημόσιες τοποθετήσεις μας αποτελούν κατοχυρωμένη άσκηση συνδικαλιστικής δράσης και δεν μπορούν να φιμωθούν».

Καταληκτικά, η Ισότητα καλεί τον κ. Χατζηγέρου να σεβαστεί τον συνδικαλιστικό ρόλο και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα του κυρίου Μούζουρα και να ανακαλέσει αμέσως την εντολή για έναρξη διοικητικής έρευνας εναντίον του.