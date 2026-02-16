Οδικά έργα στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας–Παραλιμνίου και στην Δρομολαξιά - Δείτε πληροφορίες

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοίνωσε έργα συντήρησης οδοστρώματος, που θα εκτελεσθούν εντός της εβδομάδας στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου και στον δρόμο που συνδέει την οδό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά με το δρόμο του κυκλικού κόμβου Αεροδρομίου προς Δρομολαξιά και καλεί τους οδηγούς σε συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, την Πέμπτη, από τις 20:00 μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου, με κατεύθυνση προς Παραλίμνι από την έξοδο προς Λιβάδια μέχρι την έξοδο προς Βορόκληνη.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο πιο πάνω τμήμα θα κλείσουν και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας-Παραλιμνίου, με κατεύθυνση προς Παραλίμνι για απόσταση 3χλμ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης. Η έξοδος προς Λιβάδια θα παραμείνει κλειστή και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω της εξόδου προς Βορόκληνη με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Επίσης την Τρίτη και την Τετάρτη, από τις 20:00 μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει την οδό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά με τον δρόμο του κυκλικού κόμβου Αεροδρομίου προς Δρομολαξιά.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο δρόμος από την οδό Τιμίου Προδρόμου στην Δρομολαξιά μέχρι και τη συμβολή με τον δρόμο του κυκλικού κόμβου αεροδρομίου προς Δρομολαξιά θα παραμείνει κλειστός για την κυκλοφορία και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται διαμέσου του κυκλικού κόμβου του Αεροδρομίου με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ