Στο εδώλιο ο Γιώργος Κούμας μετά την επίδοση κατηγορητηρίου εναντίον του - Ποια αδικήματα περιλαμβάνει

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώτη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου έχει οριστεί για τις 20 Φεβρουαρίου.

Επιδόθηκε το Σαββατο στον τέως πρόεδρο της ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε εναντίον του, όσον αφορά ποινική υπόθεση για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται αδικήματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αθλητικών διοργανώσεων, καθώς και με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του, Κρις Τριανταφυλλίδης και Μάριος Ορφανίδης, δήλωσαν στο ΡΙΚ ότι θα τοποθετηθούν επί της υπόθεσης αφού μελετήσουν το πόρισμα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Στέφανος Σκορδής, ανέφερε ότι η επιτροπή θα παρακολουθεί διακριτικά τη διαδικασία και, εφόσον κληθούν λειτουργοί της να καταθέσουν ή να προσκομίσουν στοιχεία στο δικαστήριο, θα ανταποκριθούν.

