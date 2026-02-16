Τελεσίγραφο 60 ημερών του Ισραήλ στη Χαμάς για πλήρη αφοπλισμό - Προειδοποίηση στρατιωτικής κλιμάκωσης από τον IDF

Ο Υπ. Παιδείας τηςΤουρκίας υπερασπίζεται τη διδασκαλία της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα σχολεία

Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο αποσκοπούν στη μεταφορά στα παιδιά «της υπερηφάνειας να είναι πολίτες αυτής της χώρας» και της επιθυμίας «να ζουν μαζί κάτω από την ίδια σημαία», χωρίς διακρίσεις ως προς την εθνοτική ή θρησκευτική τους ταυτότητα.

Ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει τίποτα διχαστικό» στις εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται, υπερασπιζόμενος τη συμπερίληψη της «Γαλάζιας Πατρίδας» στη διδακτέα ύλη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέμα προκάλεσε συζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εσωτερικό της Τουρκίας, με αναφορές και σε αντιδράσεις από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Ο κ. Τεκίν ανέφερε ότι «εκπλήσσεται» από τις αντιδράσεις και υποστήριξε ότι στη Συνθήκη της Λωζάνης δεν χρησιμοποιείται ο όρος «Αιγαίο Πέλαγος», αλλά «Θάλασσα των Νήσων», σημειώνοντας ότι η χρήση του όρου αυτού είχε επίσης προκαλέσει επικρίσεις.

Αναφέρθηκε σε Αλεβίτες, Σουνίτες, μειονότητες, Τούρκους, Κούρδους και Τσερκέζους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόθεση διαχωρισμού. «Δεν θα κάνουμε κανένα βήμα πίσω σε αυτό το θέμα», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

