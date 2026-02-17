Χαμηλό βαρομετρικό φέρνει χιόνια, βροχές και ισχυρούς ανέμους - Αναλυτικά η πρόβλεψη του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ από αργά το βράδυ χαμηλό βαρομετρικό με κέντρο τον ελλαδικό χώρο θα επηρεάσει πρόσκαιρα το νησί.

Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα σκόνη μέχρι αύριο το πρωί.Σήμερα, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές, χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού και αργότερα σε βόρειες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, πιθανόν να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Σταδιακά στα προσήνεμα θα καταστούν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά, σε δυτικές και νότιες περιοχές. Αργότερα όμως και κυρίως τις πρωινές ώρες, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, με σταδιακή ενίσχυση σε μέτριους ως ισχυρούς και στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυρούς, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί μέχρι ταραγμένη και αργότερα στα δυτικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα το απόγευμα να εξασθενούν και να περιορίζονται στα δυτικά. Η περιοχή θα επηρεάζεται από πολύ ισχυρό μέχρι σφοδρό δυτικό ρεύμα αέρα το οποίο θα εξασθενήσει το βράδυ και στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, αλλά μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή άνοδο.