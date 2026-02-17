Λεμεσός: Δύο συλλήψεις σε νεαρούς - Εμβόλισαν και χτύπησαν όχημα 46χρονου

Δύο συλλήψεις πραγματοποίησε η Αστυνομία στη Λεμεσό στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν χθες βράδυ, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, δύο πρόσωπα ηλικίας 17 και 21 τα οποία τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Φεβρουαρίου από 46χρονο κάτοικο Λεμεσού, ο οποίος ανέφερε ότι το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του σε δρόμο της πόλης, άγνωστο όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα πρόσωπα του ανέκοψε την πορεία. Αμέσως μετά, σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιβαίνοντες κατέβηκαν από το όχημα και του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον σε διάφορα μέρη του σώματός του, πριν εγκαταλείψουν τη σκηνή.

Ο 46χρονος μετέβη σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα ρινικών οστών, καθώς και εκχυμώσεις και εκδορές. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον των τριών συλληφθέντων, με το ΤΑΕ Λεμεσού να συνεχίζει τις εξετάσεις.