Συγκινητικό βίντεο: Μαϊμουδάκι έξι μηνών βρίσκει παρηγοριά σε λούτρινο παιχνίδι μετά την απόρριψη από τη μητέρα του

Ο μικρός Punch, που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2025, εγκαταλείφθηκε σχεδόν αμέσως από τη μητέρα του και βρίσκει τη θαλπωρή που του λείπει στον λούτρινό του φίλο

Συγκίνηση προκαλούν τα βίντεο από τον ζωολογικό κήπο της πόλης Ιτσικάουα στην Ιαπωνία, όπου ένας μικρός μακάκος που εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του έχει βρει παρηγοριά σε ένα λούτρινο παιχνίδι, το οποίο κρατά συνεχώς στην αγκαλιά του.

Ο Punch, ηλικίας μόλις έξι μηνών, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2025, ωστόσο σύμφωνα με την Daily Mail η μητέρα του τον απέρριψε σχεδόν αμέσως μετά τη γέννησή του. Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι του Ichikawa City Zoo παρενέβησαν άμεσα, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα και τη σίτισή του, ενώ παρακολουθούσαν στενά την ανάπτυξή του, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα εξελιχθεί ομαλά.

 

 

Καθώς τα βρέφη των πιθήκων από τη φύση τους προσκολλώνται στη μητέρα τους από τις πρώτες κιόλας στιγμές της ζωής τους, το προσωπικό τού προσέφερε κουβέρτες και μαλακά παιχνίδια για να μειώσει το άγχος και την ανασφάλεια που προκαλεί η απουσία μητρικής φροντίδας. Ο Punch επέλεξε γρήγορα ένα λούτρινο ουρακοτάγκο και έκτοτε οι δυο τους είναι αχώριστοι.

 

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα X, ο μικρός φαίνεται να αγκαλιάζει σφιχτά το παιχνίδι του στον ύπνο του, τυλίγοντας τα χέρια του γύρω του και κρύβοντας το πρόσωπό του μέσα στο ύφασμα. Σε άλλα στιγμιότυπα, το κρατά προστατευτικά, ενώ πλησιάζει διστακτικά άλλους νεαρούς μακάκους.

Στα μέσα Ιανουαρίου, οι φροντιστές του τον εισήγαγαν σταδιακά σε μια μικρή ομάδα μακάκων. Αν και έχει αρχίσει να αλληλεπιδρά μαζί τους, εξακολουθεί να κρατά κοντά του το λούτρινο «σύντροφό» του, καθώς προσαρμόζεται σταδιακά στη ζωή μέσα στην κοινότητα.

 

 

Τα βίντεο έχουν προκαλέσει κύμα συγκίνησης στο διαδίκτυο. «Είναι σαν να βρήκε το πιο ασφαλές και ζεστό μέρος στον κόσμο», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε: «Ένα μαϊμουδάκι που εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του και μεγαλώνει με φροντιστές είναι από εκείνες τις ιστορίες που σου θυμίζουν πόσο σημαντικοί είναι οι κοινωνικοί δεσμοί σε όλα τα είδη». Δεν έλειψαν και πιο αυθόρμητα μηνύματα, όπως: «Καημένο μωρό! Θα σε πάρω εγώ μια αγκαλιά!».

Πηγή: protothema.gr

