Η Ειρήνη, ο Φυτιρής και ο Κουκουμάς

Στο πλαίσιο της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 19 Ιανουαρίου, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε δεσμευτεί ότι στην τελευταία συνεδρία της επιτροπής θα κληθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής για να ενημερώσει σχετικά με την πορεία αλλαγών που προωθεί στις Κεντρικές Φυλακές. Πλέον, έναν μήνα μετά τα δεδομένα άλλαξαν. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν βρίσκεται στην προεδρία της επιτροπής, θέση την οποία ανέλαβε ο Γιώργος Κουκουμάς. Απομένει, λοιπόν, να δούμε εάν η υπόσχεση της Ειρήνης θα «δεσμεύσει», τον Γιώργο Κουκουμά, και στην τελευταία συνεδρία της επιτροπής, τέλη Μαρτίου, θα κληθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης.

ΝεΚ