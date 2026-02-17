Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συνελήφθη 40χρονος σχετικά με υπόθεση εμπρησμού κτιρίου στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του πιο πάνω συλληφθέντα. Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, 40χρονος κάτοικος Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού κτιρίου στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή αστυνομική ανακοίνωση, χθες το πρωί λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε κτίριο στη Λευκωσία. Η φωτιά κατασβέστηκε από περίοικους πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή. 

Από τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης, ενώ προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του πιο πάνω συλληφθέντα. Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα