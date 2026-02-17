Υπόθεση Al Jazeera: Η ώρα της δικαιοσύνης για Συλλούρη και Τζιοβάνη στο σκάνδαλο που εξέθεσε την Κύπρο διεθνώς

Μετά από έξι χρόνια, τουλάχιστον σε πρωτόδικο στάδιο, της πολυσυζητημένης υπόθεσης με το βίντεο του Al Jazeera, αναφορικά με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων που εφάρμοζε η Κυπριακή Δημοκρατία, ανακοινώνεται η απόφαση.

Σήμερα 17 Φεβρουαρίου, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρης Συλλούρης και ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστάκης Τζιοβάνη θα ακούσουν την απόφαση του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, για τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για μια υπόθεση που σημάδεψε την κυπριακή κοινωνία, έφερε πολιτικούς τριγμούς και αναταράξεις και προκάλεσε σοβαρή, έως ανεπανόρθωτη, ζημιά στην αξιοπιστία του κράτους. Το ποινικό σκέλος της υπόθεσης άρχισε από το καλοκαίρι του 2022 και μετά από προδικαστικές ενστάσεις, νομικές μάχες, αναβολές και ανατροπές, ολοκληρώνεται την Τρίτη.

Στο αρχικό κατηγορητήριο βρίσκονταν τα ονόματα των Δημήτρη Συλλούρη, Χριστάκη Τζιοβάνη, Ανδρέα Πιττάτζη (δικηγόρου) και Αντώνη Αντωνίου (διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας του κ. Τζιοβάνη). Στην πορεία της δικαστικής διαδικασίας, για διαφορετικούς λόγους, αποσύρθηκαν οι κατηγορίες και ως εκ τούτου βρέθηκαν εκτός κατηγορητηρίου οι Ανδρέας Πιττάτζης και Αντώνης Αντωνίου. Στο εδώλιο παρέμειναν μόνο οι Δημήτρης Συλλούρης και Χριστάκης Τζιοβάνη.

Νομικοί κύκλοι, μιλώντας στον «Π», ανέφεραν ότι αναμένουν και οι ίδιοι την απόφαση του Κακουργιοδικείου, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στο πόσο, δηλαδή σε ποιο βαθμό, θα επηρεάσει την ετυμηγορία του δικαστηρίου η απαλλαγή των κατηγοριών για τον Ανδρέα Πιττάτζη, δεδομένου ότι η υπόθεση είχε «χτιστεί» εξαρχής από την κατηγορούσα Αρχή βασιζόμενη σε μια αλυσίδα γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, είτε είναι καταδικαστική είτε αθωωτική η απόφαση του δικαστηρίου, το αιτιολογικό που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει ιδιαίτερη σημασία.

Σημαντικοί σταθμοί της υπόθεσης:

12 Οκτωβρίου 2020: Το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera δημοσιοποιεί έρευνα, που ετοίμασαν υπό κάλυψη δημοσιογράφοι, αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου. Το βίντεο, διάρκειας 57 λεπτών, με την ονομασία «The Cyprus Papers Undercover», εξακολουθεί να είναι αναρτημένο στον επίσημο λογαριασμό του Al Jazeera στο Youtube.

13 Οκτωβρίου 2020: Το Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ αποδέχθηκε την παραίτηση του Χριστάκη Τζιοβάνη από τη θέση του βουλευτή και τα κομματικά αξιώματα.

15 Οκτωβρίου 2020: Την παραίτησή του από την προεδρία της κυπριακής Βουλής και από το βουλευτικό αξίωμα, υπέβαλε ο Δημήτρης Συλλούρης, υπό το βάρος της κατακραυγής που ξέσπασε μετά το βίντεο.

Ιούλιος 2022: Καταχωρίσθηκε η υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με σκοπό την παραπομπή της στο Κακουργιοδικείο.

12 Σεπτεμβρίου 2022 : Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου αποφασίστηκε η παραπομπή τους σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Ιούνιος 2023: Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αναστέλλει τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, η οποία επανακαταχωρίσθηκε. Η υπόθεση είχε αποσυρθεί, λόγω της αλλαγής της σύνθεσης του δικαστηρίου.

Οκτώβριος 2023: Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο δικηγόρος Ανδρέας Πιττάτζης, ο οποίος ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση του Αντώνη Αντωνίου.

Μάρτιος 2025: Εκτός κατηγορητηρίου και ο Αντώνης Αντωνίου μετά την άρνηση βασικού μάρτυρα κατηγορίας να καταθέσει στη δίκη.

Δεκέμβριος 2025: Με τις τελικές αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και της εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής ολοκληρώνεται η ακροαματική διαδικασία της δίκης για το βίντεο του Al Jazeera.

17 Φεβρουαρίου 2026: Θα ανακοινωθεί η ετυμηγορία του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για τους δύο πρώην κρατικούς αξιωματούχους που απέμειναν στο κατηγορητήριο.